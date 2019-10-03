Юрист оценил жесткое задержание сына вице-президента МТС после погони в Москве

«В том, что мы видим на видеозаписи, никаких нарушений со стороны полиции не наблюдается. За исключением действий в отношении пассажира. Вот это нуждается в объяснении», – заявил газете ВЗГЛЯД автоюрист Равиль Ахметжанов, комментируя задержание сотрудниками ДПС после трехчасовой погони сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова.

«В том, что Алана Ибрагимова вытащили из машины с использованием кувалды, я ничего противоправного не вижу», – сказал руководитель юридического отдела Общества зашиты прав автомобилистов Равиль Ахметжанов.

«То же самое касается наручников. Предполагаемого правонарушителя предупредили, ему сообщили, что надо выйти из автомобиля. В данном случае сотрудник полиции обладает определенными правами. Да, задержанному был нанесен определенный вред, связанный с исполнением служебных обязанностей сотрудниками ДПС, но нанесен в пределах необходимого. Этот вред подлежит возмещению в случае соответствующего решения суда. Требования полицейских надо выполнять», – продолжил эксперт.

«Мы не знаем, было ли первоначальное требование сотрудников полиции об остановке транспортного средства правомерным, по видео судить об этом нельзя. Тем не менее, невыполнение водителем такого требования уже само по себе является административным правонарушением. Поэтому последующие действия полицейских логически обоснованы», – констатировал автоюрист.

«Но вот действия в отношения пассажира я совершенно не понимаю. Причем тут пассажир? А если бы речь шла о похищении водителем человека? Или водитель мог везти пассажира, нуждающегося в срочной медицинской помощи, беременную женщину и так далее?», – отметил Ахметжанов.

Если же сотрудники ДПС предполагали, что пассажир вооружен, что он угрожает водителю или опасен по каким-либо другим параметрам – тогда необходимо вызвать СОБР или ОМОН, отметил юрист.

«Почему решили захватывать самостоятельно? Вытащили, вытряхнули человека из машины, бросили на землю. Это все равно, если при захвате условного водителя автобуса укладывали бы на асфальт в наручниках всех остальных пассажиров. Или представьте, вы едете с женой в такси. Сотрудники ДПС задерживают таксиста. А заодно и вас с супругой вытряхивают на асфальт. Странно было бы, правда? То же самое и здесь. Такие действия сотрудников ДПС нуждаются в объяснениях», – резюмировал Равиль Ахметжанов.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ГИБДД задержали в Москве 25-летнего сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова на BMW.

Ибрагимов был задержан после трехчасовой погони. Кроме того, сотрудникам ДПС пришлось взламывать автомобиль, так как молодой человек отказывался открывать дверь.

Отмечается, что у Ибрагимова более 20 нарушений ПДД и неоплаченных штрафов на 73 тыс. рублей.

Отец задержанного – Руслан Ибрагимов – в августе этого года был назначен на пост вице-президента по взаимодействию с органами государственной власти и связям с общественностью ПАО «МТС».