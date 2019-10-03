Сын вице-президента МТС задержан после трехчасовой погони

Сотрудники ГИБДД задержали в Москве 25-летнего сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова на BMW.

Ибрагимов был задержан после трехчасовой погони. Кроме того, сотрудникам ДПС пришлось взламывать автомобиль, так как молодой человек отказывался открывать дверь, сообщает Life.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, у задержанного были признаки наркотического опьянения. Однако пока подтверждения этой информации нет.

Издание также отмечает, что у Ибрагимова более 20 нарушений ПДД и неоплаченных штрафов на 73 тыс. рублей.

Отец задержанного – Руслан Ибрагимов – в августе этого года был назначен на пост вице-президента по взаимодействию с органами государственной власти и связям с общественностью ПАО «МТС».

Ранее сообщалось, что на сына челябинского депутата завели дело после ДТП с двумя жертвами.