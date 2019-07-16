На сына челябинского депутата завели дело после ДТП с двумя жертвами

В Челябинске завели уголовное дело на 21-летнего Руслана Имангулова, который является сыном депутата Кунашакского района и внуком экс-главы муниципалитета. По данным следствия, молодой человек насмерть сбил супружескую пару.

Имангулов, находясь за рулем автомобиля Toyota Mark II, попал в ДТП, в результате которого погибли муж с женой, сообщает «Ura.ru».

«Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц). Виновнику грозит до семи лет колонии. Есть данные, что водитель ранее привлекался к ответственности за тонировку и превышение скорости. На момент ДТП он был трезв. Идет сбор документов, после чего будет решаться вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», – сказал прокурор Павел Киртянов.

Отмечается, что виновник ДТП не справился с управлением, в результате его автомобиль вылетел с дороги. Сам молодой человек не пострадал. Он заявил, что пытался объехать выскочившую на дорогу собаку. Однако очевидцы считают, что причиной аварии стало превышение скорости.

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