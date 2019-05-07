Пьяный украинский депутат сбил насмерть двух человек

Депутат Яготинского горсовета в состоянии опьянения врезался в мотоцикл под Киевом, в результате погибли двое, сообщает пресс-служба местной полиции.

Авария произошла между поселком Сотникова и городом Яготин, передает RT со ссылкой на правоохранительное ведомство.

Депутат Яготинского городского совета врезался в мотоцикл, водитель и пассажир мотоцикла скончались на месте.

«За рулем автомобиля Chevrolet находился 32-летний житель Яготина, депутат горсовета. Он задержан. Установлено, что в момент ДТП алкоголь в крови водителя-нарушителя составлял 2,0 промилле», – отметили в полиции.

По данному факту возбудили уголовное дело, проводится расследование.