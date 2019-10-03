Женщинам Саудовской Аравии разрешили служить в армии

Власти Саудовской Аравии решили позволить женщинам служить в вооруженных силах королевства.

Министерство обороны страны начало принимать женщин на военную службу, они могут претендовать как на должность рядовых, так и на офицерские должности в разных родах войск, включая военно-воздушные силы, ВМС, войска противовоздушной обороны, стратегических ракет и медицинскую службу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное издание Asharq Al-Awsat.

Штабной генерал Хасан аш-Хашри отметил, что «прием женщин на военную службу – шаг вперед в верном направлении». Он также уточнил, что в саудовской армии «полно работы для женщин».

Издание сообщает, что данное решение было принято в рамках программы экономических преобразований «Видение-2030», которая была разработана под руководством наследного принца Мухаммеда бен Сальмана. В частности, там оговорено стремление государства превратить прекрасный пол в одну из движущих сил для реформ в королевстве.

Ранее сообщалось, что призывник на Украине женился на двоюродной бабушке для отсрочки от армии.