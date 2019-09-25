Призывник на Украине женился на двоюродной бабушке для отсрочки от армии

В Винницкой области Украины 24-летный молодой человек женился на своей двоюродной бабушке, которая почти на 60 лет старше его. Соседи уверены, что мужчина женился на пожилой женщине, чтобы получить отсрочку от службы.

У 81-летней женщины инвалидность1-й группы, соответственно ее супруг после свадьбы стал ее опекуном, что гарантировало ему отсрочку от службы в армии. В военкомат муж бабушки приносит справку о браке, сообщает телеканал «1+1».

Сама пожилая женщина живет в селе и заявляет, что муж приезжает к ней каждый день, однако, по словам соседей, к бабушке чаще приезжают внуки и другие родственники. С супругом пенсионерки журналистам пообщаться не удалось.

Ранее на Украине в армию призвали 5-летнего мальчика.