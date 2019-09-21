В украинскую армию призвали пятилетнего мальчика

В селе Гребенки Киевской области на службу в армии призвали пятилетнего ребенка, пишут украинские СМИ со ссылкой на фотографию повестки из военкомата, опубликованную матерью «призывника».

«Пришла повестка моему сыну, и все бы ничего, но ему пять лет», – приводит слова женщины издание «Украина.ру».

В повестке сказано, что 23 сентября мальчик должен явиться в сельсовет села Гребенки с одним из родителей и встать на учет в местном призывном пункте.

Как выяснилось позднее, путаница возникла из-за того, что год рождения мальчика в списке населения был исправлен с 2013 года на 2003 год.

Сельсовет Гребенков извинился за допущенную ошибку и призвал родителей в подобных случаях вместо того, чтобы публиковать информацию в социальных сетях, обращаться к администрации по телефону.

После этого женщина удалила свой пост.