Большинство сайтов удалили информацию об оскорблении госсимволов России

Большинство порталов исполнили требование соответствующего закона о защите госсимволов России и удалили информацию об их оскорблении, рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.

«С начала действия соответствующего закона в федеральную службу поступило 45 требований Генеральной прокуратуры в отношении 85 интернет-страниц. Большая часть из них (70%) касалась материалов с оскорблением флага и герба Российской Федерации», – отметили в ведомстве, передает ТАСС.

Требования о защите государственных символов направлялись в отношении оскорбления гимна (три случая), оскорбления флага и герба (60), оскорбления президента России (15), Конституции России (семь).

«В настоящий момент доступ на территории России ограничен к 4 URL (прямым ссылкам), запрещенная информация удалена с 79 URL, ожидается удаление с двух интернет-страниц», – рассказали в пресс-службе.

Так, Twitter по требованию Роскомнадзора удалил нецензурное сообщение с оскорблением жителей России и запись пользователя с изображением, в неприличной форме оскорбляющим государственный флаг России. Facebook по требованию Роскомнадзора удалил изображение со свастикой на гербе России. В августе YouTube ограничил доступ к ролику с оскорблениями российского флага.

Закон об оскорблении госсимволов и госинститутов определяет порядок ограничения доступа к информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает «явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ».

Штраф за распространение оскорбительных материалов может составить от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. При повторном совершении правонарушения штрафные санкции возрастут до 100-200 тыс. рублей, а в случае устойчивого рецидива (более двух раз) – до 200-300 тыс. рублей. При этом в двух последних случаях в качестве альтернативного предусматривается наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.