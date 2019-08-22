Twitter удалил оскорбительное изображение флага России

По требованию Роскомнадзора администрация сервиса микроблогов Twitter удалила запись пользователя с изображением, в неприличной форме оскорбляющим государственный флаг России.

Таким образом, было исполнено требование Генпрокуратуры, поступившее в Роскомнадзор ранее, говорится на сайте ведомства.

Меры по ограничению доступа к странице сайта приняты на основании ст. 15.1-1 Федерального закона № 149-ФЗ « «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Согласно этой статье, доступ ограничивается к интернет-ресурсам с информацией, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам России, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в стране.

В июле Twitter по требованию Роскомнадзора удалил нецензурное сообщение с оскорблением жителей России. В том же месяце Facebook по требованию Роскомнадзора удалил изображение со свастикой на гербе России.

В августе YouTube ограничил доступ к ролику с оскорблениями российского флага.