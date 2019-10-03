Американские СМИ назвали самый мощный российский самолет

Россия является крупнейшей военно-воздушной державой с мобильной армией, и в будущем ситуация не изменится, пишет американский журнал The National Interest.

Благодаря военно-транспортным самолетам, в частности, такому мощному, как Ил-76, Россия способна оперативно перебросить морскую пехоту, десант и вооружение, куда ей будет необходимо, отмечает NI.

Автор статьи поясняет, что Ил-76 является основным самолетом российского транспортного флота, он специально разработан для ВДВ. «Эти подразделения предназначены для быстрого развертывания прямо с самолета», – говорится в публикации.

В Ил-76 могут размещаться несколько боевых машин ВДВ и личный состав, кроме того, новый модернизированный Ил-76МД-90А оснастили еще более мощным планером и двигателями, чтобы он был способен брать на борт тяжелые БМД-4, пишет издание.

Отмечается и «традиционная штурмовая» роль Ил-76. Автор указывает на наличие 23-миллиметровых противовоздушных орудий для борьбы с истребителями противника.

Также для перемещения тяжелой техники у России есть Ан-124. Между тем Соединенные Штаты ограничиваются только легкими транспортниками, заключает издание.

Ранее The National Interest назвал оружие, которое позволит России «покорить мир».

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