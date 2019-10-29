Артисты из Татарстана извинились за шутку о сбитой кошке

Артисты из Татарстана Гузель Уразова и Фирдаус Тямаев после скандала с шуткой о шашлыке из раздавленной автомобилем кошки заявили, что никакого животного на дороге не было.

Уразова заявила в Instagram, что не было никакого сбитого животного: «Сначала мы подумали, что это сбитый зверь, но, подойдя ближе, поняли, что это кусок какого-то материала, вздохнули на радости, а Фирдус, продолжая тему, просто подшутил».

Певица пожаловалась на то, что в соцсетях стали утверждать, будто они «сбили кошку или собаку, курицу и т.д.».

«Ни одна кошка от моих рук и Фирдуса не пострадала», – заверила Уразова, добавив, что Тямаев «неудачно пошутил», а сама она «глупо посмеялась».

Уразова возмущена «негативом» в ее адрес в соцсетях: «Желают смерти, разве это человечно?».

Певица признала, что «поступила неправильно, не понимая, что незнающие татарский люди заинтересуются этим видео и поймут все так, как захочет СМИ». Она попросила прощения «у всех, кого это видео как-нибудь задело».

Тямаев заявил: «На дороге лежал кусок меховой ткани, о чем написала народная артистка Татарстана Гузель Уразова», – пишет «Комсомольская правда».

«Там валялась то ли тряпка, то ли шапка, а я просто прикольнулся и сказал: «Вот шашлык». Это не животное. Я сам зоозащитник», – приводит слова Тямаева «360».

Он отметил, что вместе с Уразовой публично попросил прощения.

Напомним, российские блогеры призвали объявить бойкот Уразовой после публикации ею видео с рассуждениями о приготовлении шашлыка из раздавленной автомобилем кошки.