Блогеры объявили бойкот посмеявшейся над сбитым котом певице

Российские блогеры призвали объявить бойкот заслуженной артистке Татарстана и Башкирии Гузель Уразовой после публикации ею видео с рассуждениями о приготовлении шашлыка из раздавленной автомобилем кошки.

На видео ехавшие с гастролей Уразова и ее коллега, певец из Татарстана Фирдаус Тямаев, обсуждают труп кошки, который они заметили, выйдя из машины около придорожного кафе. Артисты говорят по-татарски, поэтому издание «Вечерня Казань» приводит примерный перевод их реплик на русский язык.

«Не успели приготовить шашлык», – говорит Уразова.

«Сами понимаете, едем на гастроли, есть хочется… Поэтому мы с Гузель тут остановились», – добавляет Тямаев.

Уразова опубликовала ролик в Instagram, и хотя вскоре она удалила видео, оно разошлось по просторам Сети, вызвав волну нападок в адрес артистки.

«Гузель – заслуженная артистка Республики Татарстан. … Фирдус Тямаев тоже довольно известный в Татарстане чувак. … Предлагаю бойкот этим тварям. Пока не объедут все приюты для животных в республике и не пожертвуют гонорар за концерт, с которого они так весело ехали, кошачьему питомнику», – написала в Telegram Божена Рынска отметив, что «расчеловечивание начинается с малого, с отсутствия сочувствия к самым слабым и беззащитным».

«Как быстро и эффективно остаться без фанатов? Держите лайфхак от музыкантов Гузели Уразовой и Фирдуса Тямаева. Достаточно сбить на трассе кошку, выйти к ее трупу потравить шуточки про шашлык и выложить это в инстаграм. Хуже этого вы сегодня вряд ли что-то увидите», – пишет в Telegram Daily Storm.

«Певица Гузель Уразова и «артист» Фирдус Тямаев насмерть сбили котана, вышли из машины и записали об этом видос, на котором смеялись и шутили про «шашлык из кошки». Потом, естественно, жидко пернув пост удалили. Когда вместо мозга – инстаграм», – добавляет канал 2ch/Двач.

Другие пользователи Сети также раскритиковали ролик: «Ничего смешного нет, кошмар»; «Стесняюсь спросить, а что здесь смешного? Мозгов если нет, то нет»; «На дороге сбитое животное, а вам смешно? Ужасно! Потом удивляемся, что дети убивают собачек, кошечек».

Сами артисты попытались оправдаться, назвав видео шуткой. «Я сначала не заметил сбитое животное, просто остановился на трассе в Башкортостане записать обращение к зрителям после концерта, там виды красивые, горы. И там же встретил Гузель Уразову. Увидели на дороге сбитое животное и пошутили. Есть же прикол, когда заходишь в кафе и спрашиваешь, из чего у вас шашлык, а тебе в ответ говорят – из собаки или кошки. Вот я и сказал – о, шашлык, а Гузель посмеялась над этим», – заявил Тямаев.

По словам Тямаева, животное после этого он сам убрал с дороги.