Заксобрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья в России

На рассмотрение Госдумы депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга внесен проект закона о реновации российского жилищного фонда.

Петербургские депутаты указывают, что нужно учитывать «опыт проведения реновации в Москве», но нельзя это делать «некритически». Подчеркивается, что есть противоречия с Жилищным кодексом России. Кроме того, у других регионов страны нет столичных финансовых возможностей, передает ТАСС.

Для общероссийской реновации требуется «законодательная база на федеральном уровне», говорится в пояснительной записке.

Депутаты Санкт-Петербурга подготовили проект федерального закона о «механизме реализации реновации», который окажется, по их мнению, подходящим для всех регионов. В частности, учитывается возможность принятия соответствующих законов субъектов государства.

Отдельно указывается, что «московская» схема финансирования реновации за счет бюджета не подходит для других регионов. В проекте закона предусмотрена возможность финансирования «за счет средств иных источников». В частности, деньги могут быть выделены из федерального бюджета, регионального бюджета, муниципальных бюджетов, а также инвесторами (например, ТСЖ или жилищными кооперативами).

Первое обсуждение документа комитетом Госдумы по жилищной политике и ЖКХ ожидается не раньше 12–13 ноября.

Напомним, закон о реновации в Москве, подразумевающий снос ветхого и аварийного жилья в столице, был принят в июне 2017 года. В июле в Госдуме задумались над расширением реновации на все регионы России. В начале апреля идею о распространении программы реновации на всю страну поддержал премьер Дмитрий Медведев.