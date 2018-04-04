Медведев поддержал предложение о реновации по всей стране

На встрече со «Справедливой Россией» премьер страны Дмитрий Медведев поддержал предложение фракции о проведении реновации по всей стране, заявил лидер эсеров Сергей Миронов.

«Премьер-министр поддержал идею «Справедливой России» о распространении программы реновации на всю страну», – передает слова Миронова РИА «Новости».

По словам политика, Медведев согласился с мнением о том, что если реновация будет идти только в столице, это будет несправедливо для других городов.

Отметим, что в феврале в Москве сдали первый дом для участников программы реновации ветхого жилья.

Закон о реновации в Москве, подразумевающий снос ветхого и аварийного жилья в столице, был принят в июне 2017 года. В июле в Госдуме задумались над расширением реновации на все регионы России.