Детская флотилия Марий Эл поможет развитию парусного спорта в республике

«Наша цель – пропаганда в республике здорового образа жизни и желание заинтересовать парусным спортом как можно больше людей», – заявила газете ВЗГЛЯД руководитель «Детской флотилии Марий Эл» Татьяна Таланцева, комментируя старт проекта для школьников, желающих попробовать свои силы в судостроении.

Таланцева рассказала, что в рамках проекта «Детская флотилия Марий Эл» планируется вместе с детьми собрать восемь швертботов «Оптимист». В создании легких судов могут принять участие и родители – для них будут созданы соответствующие условия. В конечном итоге проект направлен на поддержку и развитие клубной работы с юными моряками, а также укрепление историко-культурных традиций.

«У нас недостаточно плавательных средств, чтобы охватить всех детей. Поэтому возникла необходимость в строительстве швертботов. Но суть проекта не в строительстве яхт, а в том, чтобы дети получили навыки управления плавательными средствами и освоили правила нахождения на воде. Когда много «Оптимистов» выходят на воду – это очень красиво смотрится, как стая мотыльков», – уточнила собеседница.

По ее словам, «Оптимист» – хорошая яхта для новичков, потому что не требует специфических навыков управления. Кроме того, ее просто собрать самостоятельно. В наборе для строительства поставляются инновационные материалы, и в итоге деревянное судно практически не отличается от пластикового.

«Швертботы из пластика стоят очень дорого, а деревянный набор могут позволить себе даже семьи с небольшим доходом. Дети, которые уже приступили к занятиям, заинтересовались, могут ли они с папой приобрести такой же набор и построить свое личное маломерное судно», – рассказала Таланцева.

В планах на будущее – открытие водной базы в Козьмодемьянске. В дни осенних каникул, когда суда будут готовить к межнавигационному хранению, ребята отправятся в Петрозаводск учиться деревянному судостроению на верфь «Варяг». А в зимний период дети смогут вместе построить волжское маломерное судно, которое будет готово к открытию весенней навигации.

Ранее стало известно, что в Марий Эл, благодаря средствам президентского гранта, школьники строят детскую флотилию, что поможет развитию парусного спорта в республике и станет продолжением лучших флотских традиций России.