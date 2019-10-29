Родители погибшей в Турции девочки попросили передать дело в центральный аппарат СК

Родители девочки, погибшей после происшествия в бассейне турецкого отеля, намерены просить, чтобы расследование уголовного дела передали в центральный аппарат Следственного комитета (СК), сообщил отец ребенка Андрис Лейкуцис.

Лейкуцис заявил, что родители надеются попасть на прием к председателю Следственного комитета России. Они намерены «просить, чтобы расследование этого дела передали в центральный аппарат СК», передает РИА «Новости».

Мужчина напомнил, что СК возбудил уголовное дело (в настоящее время оно находится в СУ СК России по Ленинградской области) в августе, в сентябре родителей девочки признали потерпевшими.

«Был проведен ряд мероприятий, которые можно и нужно было провести еще в сентябре, при этом до сих пор не назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование этого дела изначально представляет огромную сложность, так как все свидетели находятся на территории иностранных государств, события произошли тоже не в России. Необходимо получить множество очень важной информации для дела из Турции по международным поручениям», – написал Лейкуцис ранее на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он сообщил также, что мать девочки в деле в Турции фигурирует как обвиняемая.

«Наташа фигурирует в деле как обвиняемый второй степени. Аргумент – надо следить за своим ребенком», – написал он.

По его словам, большое опасение вызывает и то, что в Турции могут не проверить конструкцию горки, насоса и бассейна на безопасность, а значит, что производители продолжают поставлять все это по всему миру, в том числе в Россию.

Напомним, 12-летнюю девочку в середине августа затянуло в трубу на дне бассейна, в результате чего она впала в кому.

Затем состояние ребенка осложнилось лихорадкой, из-за этого родители отказались транспортировать ее в Россию.

В конце августа девочка умерла.