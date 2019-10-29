Киев заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным

Глава украинского МИД Вадим Пристайко считает, что президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным в «нормандском формате» (Россия, Франция, Германия и Украина).

Отвечая на вопрос о том, готов ли Зеленсий к встрече с Путиным, Пристайко заявил: «Я думаю, что да», передает РИА «Новости».

«Они говорили по телефону три раза. Я уверен, что он четко понимает, что можно и как можно достичь (на переговорах в «нормандском формате»)», – сказал министр.

При этом Пристайко не ответил, была ли жесткой позиция Зеленского во время телефонных разговоров с российским президентом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев выполнил свою часть договоренностей для возобновления работы «нормандской четверки» и рассчитывает на проведение встречи лидеров в ближайшее время.

В ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сроков проведения «нормандского саммита» пока нет и быть не может, формат испытывает трудности из-за отхода одной из сторон от минских соглашений.