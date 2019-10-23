Кремль оспорил заявление Киева о готовности к саммиту «нормандской четверки»

Москва не видит на Украине изменений, способствующих подготовке саммита «нормандской четверки» по урегулированию в Донбассе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы не видим каких-либо изменений в той ситуации, которая способствовала бы подготовке саммита «нормандской четверки», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

В частности, он отметил, что по-прежнему существует противоречивое отношение украинской стороны к «формуле Штайнмайера» и не выполняются договоренности и о разведении сил в районах населенных пунктов Золотом и Петровском.

Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев выполнил свою часть договоренностей для возобновления работы «нормандской четверки» и рассчитывает на проведение встречи лидеров в ближайшее время.

На прошлой неделе проведение нормандского саммита обсуждали президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель.

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