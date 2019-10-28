Амурские аграрии получат более 3 млрд рублей из резервного фонда России

Аграрии Амурской области получат из резервного фонда более 3 млрд рублей. Средства должны прийти в области в середине ноября и пойдут на компенсации ущерба 86 сельскохозяйственным товаропроизводителям и 210 крестьянским (фермерским) хозяйствам, пострадавшим в результате летнего паводка, а также уплату процентов по 221 кредиту аграриев.

Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства Российской Федерации, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Напомним, в Приамурье во время летнего паводка пострадали 329 хозяйств, был практически уничтожен урожай на общей площади 255 тыс. гектар.

Общий ущерб составил 3 млрд 108,7 млн рублей в том числе по объектам растениеводства 3 млрд 107 млн 910,44 тыс. рублей, аквакультуры – 272,88 тыс. рублей, материальным ценностям (сено, овес на фураж) 497,63 тыс. рублей.

Благодаря выделенным средствам потребности сельхозтоваропроизводителей для нормализации работы будут удовлетворены практически 100%.

«Амурская область – зона рискованного земледелия, но при этом у нашего сельского хозяйства – огромный потенциал и серьезные задачи. Например, до 2026 года нам предстоит увеличить производство сои практически в два раза. В области разработана программа развития АПК, ее мы обсудили с заместителем министра сельского хозяйства Джамбулатом Хаутовым во время его визита в Приамурье и будем внедрять. Прошедшим летом 2019 года паводок ощутимо ударил по нашим аграриям, и если бы не поддержка со стороны Правительства Российской Федерации сельхозтоваропроизводителям не один год пришлось бы восстанавливаться и об активном развитии говорить бы не пришлось. Теперь же мы сможем эффективно выполнять возложенные на нас президентом обязательства», – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, какими проектами Приамурье удивило Восточный экономический форум (ВЭФ).

Так, подводя итоги участия Амурской области в форуме, губернатор Василий Орлов отметил: «Одно из главных мероприятий форума – Госсовет. На Госсовете рассматривался проект программы развития Дальнего Востока. Президент дал соответствующие указания в течение нескольких месяцев доработать ее с учетом высказанных замечаний и предложений от всех дальневосточных регионов. Мы дополнительно высказали несколько предложений по развитию сельского хозяйства, в частности по необходимости стимулирования работ по мелиорации и по поддержке сельхозтоваропереработчиков. Для нас это принципиально важно, для нас соя – стратегическое сырье, и хотелось бы, чтобы она перерабатывалась в регионе и давала дополнительную добавленную стоимость».

Отмечалось, что потенциал для экспорта сельхозпродукции в соседний Китай неисчерпаем, и Амурская область находится только в начале пути.

Например, рекордный для региона контракт поставок сои на сумму более 12 млн долларов заключили «Амурагрокомплекс» и компания COFCO Group (лидер в Китае по производству масла и переработке продукции сельского хозяйства).

Продовольственный концерн проявлял интерес к амурскому зерну еще в 2016 году. Тогда речь шла о выращивании и переработке сои, активные переговоры начались в прошлом году. Более 30 тыс. тонн амурского зерна урожая 2019 года отправится в Китай и это серьезный результат перспективного сотрудничества для региона.

Также сторонам удалось договориться о совместной работе по развитию сельскохозяйственных технологий, в будущем возможны поставки кукурузы и пшеницы.