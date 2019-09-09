Губернатор Орлов рассказал, какими проектами Приамурье удивило ВЭФ

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9 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 19:35  |  vz.ru
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Украину ждет большая распродажа

Гривна только внешне выглядит очень сильнойФото: Александр Щербак/ТАСС
Развивающиеся страны накрыла очередная волна девальвации – упали юань, рубль, реал, песо и ряд других валют. Однако самой устойчивой из них парадоксально оказалась украинская гривна – она уверенно укрепляется к доллару и уже достигла максимального значения курса за последние три года. В чем причина происходящего и как это связано с грандиозной распродажей украинских активов, которую готовит Зеленский? Подробности...
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Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу

Разговор Путина и Макрона стал продолжением переговоров, начатых в форте БрегансонФото: Михаил Метцель/ТАСС
Президенты России и Франции провели телефонные переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе. Обмен заключенными между Украиной и РФ показал, что президент Зеленский договороспособен. Это дает шанс уже было похороненным Минским соглашениям на воскрешение, а Донбассу – на мир. Путин готов обсуждать все это предметно, но ставит неожиданное и важное условие.  Подробности...
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Психотропным препаратам для детей открыли границу

Иностранные лекарства российские дети теперь смогут получить вполне законноФото: Lilly/Image Broker/Global Look Press
Правительство решило проблему психотропных препаратов для тяжелобольных детей. В ближайшее время будет организован импорт этих лекарств, а затем – их производство в России. До этого момента родителям приходилось заказывать такие препараты за границей. Помимо того, что их покупка станет легальной, цена будет существенно ниже, чем у перекупщиков или за рубежом. Подробности...
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Современный мир потребовал от политиков нового качества

Махатхир Мохамад на Восточном экономическом форуме во ВладивостокеФото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Малайзийскому премьер-министру Махатхиру Мохамаду, побывавшему с визитом в России на минувшей неделе, 94 года. В современном мире многие политики имеют почтенный возраст. Это и тот же Трамп, и его соперники на будущих выборах. Есть и целая плеяда новых политиков – Макрон, Зеленский. Но у патриархов у власти очень часто есть явные преимущества перед молодыми. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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В украинских тюрьмах еще остается немало русских

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Поздравим тех, кто вышел на свободу. Кирилла Вышинского, Евгения Мефедова и еще 33 обменянных русских – вне зависимости от того, красные у них паспорта или синие. Но важно понимать, что это далеко не все украинские политзаключенные. Подробности...

Chevrolet Camaro – внешность на миллион долларов

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
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Навальный пытается прильнуть к каждому плечу

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Перед глазами наблюдателя разворачивается прекрасная картина: по игровому полю русской политики мечется тушка Навального. Цель одна – сделать вид, что от него что-то зависит и что без него и солнышко бы не встало. Подробности...
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              Губернатор Орлов рассказал, какими проектами Приамурье удивило ВЭФ

                 9 сентября 2019, 16:41
              Фото: пресс-служба правительства Амурской области
              Текст: Сергей Гурьянов

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              «Мы хотели представить Амурскую область как самый перспективный регион на Дальнем Востоке. И у очень многих гостей нашего павильона именно такое впечатление и сложилось. В этой части задача выполнена», - заявил по итогам прошедшего во Владивостоке экономического форума губернатор области Василий Орлов.

              Подводя итоги работы делегации Амурской области на ВЭФ, губернатор Василий Орлов заявил, что ВЭФ – очень удобная площадка для дальневосточных регионов, чтобы решать самые насущные проблемы.

              Глава области отдельно отметил, что в этом году Амурская область подготовила очень яркий павильон. «На мой взгляд, он лучший здесь, на улице Дальнего Востока. Павильон интересен тем, что он очень технологичен. Он показывает не только крупные проекты федерального уровня, но и уникальные для нас проекты развития трансграничной агломерации Благовещенск – Хэйхэ, строительства уникальной канатной дороги. В нашем павильоне побывало очень много людей, серьезных руководителей, все остались под очень хорошим впечатлением», – подчеркнул губернатор.

              Презентация возможностей Приамурья на форуме оказалась впечатляющей. Среди значимых представленных проектов можно упомянуть самый большой газохимический кластер в стране, самое мощное в стране производство золота из упорных руд, рекордный контракт на поставки сои в Китай, уникальная трансграничная канатная дорога и мост в Китай.

              В рамках ВЭФ председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов представил президенту Путину проект Амурского газохимического комплекса (АГХК), сообщается на сайте компании.

              Проект Амурского ГХК предполагает строительство в Свободненском районе Амурской области в границах ТОР «Свободный» одного из крупнейших в мире газохимических предприятий, источником сырья для которого будет являться Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ), возводимый ПАО «Газпром» с целью переработки жирного газа с месторождений Сибири и Якутии для его дальнейшей поставки в Китай. Планируется, что Амурский ГПЗ и Амурский ГХК будут располагаться в непосредственной близости друг от друга и технологически связаны.

              СИБУР рассматривает возможность реализации проекта АГХК в одной из двух конфигураций – базовой и расширенной. Базовая конфигурация предполагает переработку этановой фракции,которая будет поступать с Амурского ГПЗ в объеме до 2 млн тонн в год. В данной конфигурации производственная мощность комплекса составит 1,5 млн тонн этилена в год с дальнейшей переработкой в полиэтилен востребованных на российском и мировом рынках марок. В рамках проекта будет создано порядка 1 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест на самом комплексе и вспомогательных производствах.

              Расширенная конфигурация проекта предусматривает возможность увеличения мощностей Амурского ГХК до 2,7 млн тонн готовой продукции в год за счет переработки сжиженных углеводородных газов (СУГ), которые будут производиться на АГПЗ в объеме около 1,5 млн тонн в год.

              В расширенной конфигурации Амурский ГХК станет крупнейшим предприятием по производству полиэтилена и полипропилена в мире.

              Увеличение мощности АГХК создаст в регионе дополнительно до 300 рабочих мест, увеличит на 4 млрд рублей в год налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

              Самое мощное в стране производство золота из упорных руд запущено в Амурской области, о чем недавно писала газета ВЗГЛЯД. В рамках ВЭФ полпред при президенте по ДФО Юрий Трутнев в режиме видеоконференцсвязи дал старт работе 3 и 4 автоклава Покровского автоклавно-гидрометаллургического комбината. Покровский АГК работает в тестовом режиме с декабря 2018 года. За это время произвели более двух тонн золота из упорных руд Маломырского месторождения, в июле начали переработку золотосодержащих концентратов месторождений других производителей.

              Приамурье занимает шестое место по добыче золота в России. Но сегодня на ключевых месторождениях практически исчерпаны запасы так называемого легкого золота, которое извлекается традиционными методами. Поэтому автоклав – будущее амурской золотодобычи. Применяемая передовая технология позволяет вводить в промышленную эксплуатацию месторождения упорных руд, освоение которых невозможно традиционными способами.

              В связи с тем, что более половины ресурсов золота в России имеют упорную природу, внедрение технологии для их эффективной переработки решает стратегическую задачу для всей российской золоторудной отрасли.

              В сутки гидрометаллургический комплекс будет перерабатывать 1 тыс. 370 тонн концентрата упорных руд. Это в два раза больше, чем уже работающий гидрометаллургический автоклав в Амурске Хабаровского края. Совокупные инвестиции Группы компаний «Петропавловск» в реализацию объекта составили около 500 млн долларов. Для создания производства компания привлекла лучших российских и международных подрядчиков из более чем 20 стран.

              «Одно из главных мероприятий форума – Госсовет. На Госсовете рассматривался проект программы развития Дальнего Востока. Президент дал соответствующие указания в течение нескольких месяцев доработать ее с учетом высказанных замечаний и предложений от всех дальневосточных регионов. Мы дополнительно высказали несколько предложений по развитию сельского хозяйства, в частности по необходимости стимулирования работ по мелиорации и по поддержке сельхозтоваропереработчиков. Для нас это принципиально важно, для нас соя – стратегическое сырье, и хотелось бы, чтобы она перерабатывалась в регионе и давала дополнительную добавленную стоимость», – заявил губернатор.

              Потенциал для экспорта сельхозпродукции в соседний Китай неисчерпаем, и Амурская область находится только в начале пути. Рекордный для региона контракт поставок сои на сумму более 12 млн долларов заключили «Амурагрокомплекс» и компания COFCO Group (лидер в Китае по производству масла и переработке продукции сельского хозяйства). Продовольственный концерн проявлял интерес к амурскому зерну еще в 2016 году. Тогда речь шла о выращивании и переработке сои, активные переговоры начались в прошлом году. Более 30 тыс. тонн амурского зерна урожая 2019 года отправится в Китай и это серьезный результат перспективного сотрудничества для региона. Также сторонам удалось договориться о совместной работе по развитию сельскохозяйственных технологий, в будущем возможны поставки кукурузы и пшеницы.

              Также известно, что между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ будет построена канатная дорога.

              1 июня губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что первый камень в основание российско-китайской канатной дороги через реку Амур заложат до конца 2019 года. Согласно проектной мощности уникального в мировой практике объекта, канатная дорога между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ будет состоять из четырех линий и работать по маятниковому принципу, как фуникулер. По канатам над Амуром будут ходить гондолы вместимостью 60 человек. Пропускная способность дороги – 457 человек в час и 6-7 тыс. человек в день. Интервал между рейсами не превысит 12-15 минут (в настоящее время интервал отправления теплоходов составляет 60 минут). Планируемый ежегодный трансграничный поток пассажиров к 2024 году составит 1 млн человек. Введение в эксплуатацию канатной дороги запланировано на второе полугодие 2022 года.

              Развитие Дальнего Востока усилит также новый мост между Россией и Китаем.

              В конце мая на границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина трансграничного двухполосного моста более километра, а весит он 3900 тонн. Каждая из сторон построила ровно половину – по 540 метров. Всего же общая протяженность мостового перехода – 20 километров, куда входит 13 километров подъездных путей на территории России и шесть километров дороги в Китае.

              Предполагается, что строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года. После этого оценочный поток пассажиров составит до трех миллионов человек в год, а грузопоток – около шести миллионов тонн, или почти 300 тысяч автомобилей.


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