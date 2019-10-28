Украина согласилась выполнить решение ВТО по спору с Россией

Украина заявила во Всемирной торговой организации, что планирует выполнить решение ВТО по спору с Россией о пошлинах на нитрат аммония, пишут СМИ со ссылкой на источники в организации.

«Украина сделала заявление, декларирующее ее намерение имплементировать выводы ВТО в споре с Россией по поводу антидемпинговых мер, введенных в отношении импорта нитрата аммония из России», – сообщил собеседник в СМИ, передает РИА «Новости».

По этим данным, Украина пояснила, что для осуществления решения ей необходим «разумный период времени».

«Россия приветствовала заявление Украины и сказала, что готова обсудить этот вопрос с Украиной», – отметил источник.

Напомним, в сентябре апелляционный орган ВТО отказался удовлетворять требования Киева, подтвердив прошлогоднее решение арбитража о победе России в споре о пошлинах на нитрат аммония.

20 июля 2018 года арбитраж Всемирной торговой организации удовлетворил большинство требований Москвы по иску к Киеву, касавшемуся пошлин на поставляемый из России нитрат аммония.