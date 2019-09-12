Украина проиграла России апелляцию в ВТО

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) отказался удовлетворять требования Киева, подтвердив прошлогоднее решение арбитража о победе России в споре о пошлинах на нитрат аммония.

В докладе Апелляционный орган выражает поддержку постановлению третейской группы по спору России и Украины, вынесенному в 2018 года.

«Апелляционный орган рекомендует Органу по разрешению споров ВТО просить Украину привести свои меры, которые <...> признаны не соответствующими Антидемпинговому соглашению, в соответствие с ее обязательствами по этому соглашению», – передает ТАСС текст решения Апелляционного органа.

Минэкономразвития России также отмечает, что Украина проиграла в ВТО в споре по энергокорректировкам. В связи с этим МЭР рассчитывает, что украинская сторона оперативно устранит допущенные нарушения международных обязательств, передает РИА «Новости».

«12 сентября 2019 года секретариат ВТО распространил доклад Апелляционного органа по результатам рассмотрения спора между Россией и Украиной в связи с антидемпинговыми мерами в отношении нитрата аммония российского происхождения (DS493), в котором подтвердил победу России», – говорится в сообщении.

Россия оспаривала методику «энергокорректировок», которая применяется для расчета себестоимости российской продукции. По этой методике вместо цен на энергоносители на российском рынке используются цены на рынках третьих стран.

«Применение методики «энергокорректировок», включение в охват пересмотра производителя, который был признан не демпингующим, и другие процедурные аспекты пересмотра были признаны не соответствующими нормам организации. По результатам рассмотрения спора третейской группой Украине было предписано устранить нарушения. Киев, не согласившись с решением третейской группы, подал апелляцию», – пояснили в министерстве.

В МЭР подчеркнули, что победа России в ВТО по этому иску увеличивает шансы Москвы на успешное оспаривание европейских антидемпинговых мер.

«Результаты спора – победа России с точки зрения не только возможной либерализации меры Украины (устранение нарушений должно привести к снижению размеров антидемпинговых пошлин), но и оспаривания мер Европейского союза, применяющего методику «энергокорректировок» в антидемпинговых расследованиях в отношении российских товаров», – отмечает пресс-служба министерства.

Указывается, что сейчас в ЕС действуют четыре антидемпинговые меры с применением «энергокорректировок»: в отношении нитрата аммония, сварных и бесшовных труб, и предварительная мера в отношении карбамидно-аммиачной смеси.

20 июля 2018 года арбитраж Всемирной торговой организации удовлетворил большинство требований Москвы по иску к Киеву, касавшемуся пошлин на поставляемый из России нитрат аммония.