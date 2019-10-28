МЭР отказалось вводить налог Чубайса

Министерство экономического развития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные главой «Роснано» Анатолием Чубайсом поправки об углеродном налоге.

На решение ведомства повлияли замечания Минэнерго, Минпромторга и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Скорректированный вариант законопроекта ведомство направило в правительство, сообщает РБК со ссылкой на письмо заместителя министра экономического развития Михаила Расстригина в правительство. Соответствующую информацию также подтвердил источник в одной из компаний, сотрудники которой участвовали в обсуждении документа.

Представители профильных вице-премьеров Дмитрия Козака и Алексея Гордеева отказались от комментариев. В РСПП заявили, что пока не получили итоговую версию законопроекта.

В июне Чубайс предлагал ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов. Однако в Минэнерго предложили убрать углеродный налог из законопроекта о парниковых газах.

Кроме того, Совет Федерации не поддержал проект закона о парниковых газах Минэкономразвития, так как новый платеж для предприятий за превышение квоты на выбросы парниковых газов негативно скажется на динамике роста экономики.