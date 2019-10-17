В Минэнерго предложили убрать углеродный налог из законопроекта о парниковых газах

Минэнерго предложило исключить из проекта Минэкономразвития о парниковых газах углеродный налог.

«По мнению Минэнерго России, целесообразно доработать законопроект, в том числе исключив на данном этапе из него такие механизмы регулирования, как введение целевых показателей выбросов парниковых газов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и введение сбора за выбросы парниковых газов», – подчеркнули в Минэнерго, передает РИА «Новости».

Проект Минэкономразвития создает предпосылки к росту стоимости отечественных товаров, сообщили в Минэнерго.

«Применение предложенных законопроектом мер регулирования может оказать отрицательное воздействие на динамику социально-экономического развития Российской Федерации, в том числе может создать предпосылки для ... увеличения тарифов на продукцию отраслей-основных эмитентов выбросов парниковых газов (электроэнергетика, теплоснабжение), которые находятся под контролем государства», – подчеркнули в ведомстве.

Там отметили, что повышение стоимости российских товаров может снизить их конкурентоспособность.

В Минэнерго считают, что предлагаемая модель регулирования слишком упрощена, а экономические последствия ее внедрения не оценены.

«Опыт стран, в которых в течение длительного времени действует плата за выбросы парниковых газов, системы торговли квотами, показывает необходимость создания сложных систем формирования и распределения квот, учета особенностей национальных экономик, структуры экспорта и импорта. Без учета этих особенностей введение сбора за выбросы парниковых газов или (и) системы ограничений и торговли квотами парниковых газов могут нанести серьезный ущерб экономике», – добавили в ведомстве.

Ранее в СМИ сообщали, что Совет Федерации не поддержал проект закона о парниковых газах Минэкономразвития, так как новый платеж для предприятий за превышение квоты на выбросы парниковых газов негативно скажется на динамике роста экономики.