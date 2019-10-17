Тарифы ЖКХ могут вырасти из-за нового налога

Совфед не поддержал законопроект МЭР об «углеродном сборе», посчитав, что новый платеж для предприятий за превышение квоты на выбросы парниковых газов негативно скажется на динамике роста экономики. Против выступает и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), опасаясь, что сбор спровоцирует рост тарифов для населения.

С ратификацией Парижского соглашения по климату Россия взяла на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. К 2030 году страна должна снизить их на 25-30% от уровня 1990 года, пишут «Известия».

В проекте закона, разработанном Министерством экономического развития, предлагается установить общий максимально допустимый объем прямых выбросов парниковых газов для предприятий на уровне 150 тыс. тонн СО2-эквивалента. В случае превышения установленной квоты организация с 2025 года будет обязана выплачивать «углеродный сбор». Предприятие само должно будет проводить инвентаризацию и предоставлять властям отчет о выбросах парниковых газов. Ставки «углеродного сбора» будут определены правительством только через пять лет после вступления в силу закона. Эти деньги, по замыслу министерства, будут аккумулироваться в Фонде поддержки реализации проектов по сокращению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов. Документ уже прошел общественное обсуждение и внесен в аппарат правительства.

Между тем Совет Федерации сомневается в эффективности предложенных мер, так как в законопроекте отсутствует «ясность относительно ставок устанавливаемого сбора, параметров расчета целевых показателей». 30 сентября участники секции Совфеда по вопросам изменения климата направили зампреду правительства, руководителю аппарата кабмина Константину Чуйченко свои рекомендации по доработке документа. Сенаторы считают, что законопроект в актуальной редакции может негативно сказаться на динамике роста российской экономики и создаст дополнительную фискальную нагрузку на бизнес. По их мнению, нужно сначала провести инвентаризацию выбросов парниковых газов и только после этого вносить инициативы по их фискальному регулированию.

Обязанность по уплате «углеродного сбора» коснется крупных предприятий реального сектора – в первую очередь топливно-энергетического комплекса. Как пояснил член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, с учетом того, что тепло – полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции. При этом, по оценке Минэнерго, каждый рубль такого сбора увеличит тариф на 1,2 рубля, добавил эксперт.

«Инициатива идет вразрез со всеми разговорами о регуляторной гильотине и введением моратория на дополнительные платежи для бизнеса», – считает Довгялло.