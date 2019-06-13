Налог Чубайса заставит россиян позеленеть

Анатолий Чубайс призвал обложить россиян новым налогом. На этот раз «зеленым», то есть экологическим. Цель – пресечь выбросы углекислого газа, помочь развитию солнечной и ветряной энергетики. Но новый налог не сделает страну чище, а россиян богаче, полагают эксперты.

В России нужно ввести углеродный налог, который будет стимулировать промышленников снижать выбросы, заявил в четверг председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Чубайс напомнил: в рамках подготовки к ратификации Парижского соглашения по климату Россия сама обязалась создать систему государственного учета объемов выбросов.

«А дальше начинается самый сложный вопрос, который надо решать: углеродный налог. Вводить экономические меры, стимулирующие снижение эмиссии углекислого газа, или не вводить?» – цитирует его РИА «Новости».

По словам главы Роснано, это будет самым сложным вопросом во всей системе климатических мер. Чубайс отметил, что Евросоюз уже решил облагать дополнительным налогом товары, которые не удовлетворяют требованиям по предельным выбросам СО2 при производстве.

По его словам, если Россия «легко проскочит эту развилку с налогом», то «через пять-семь-десять лет» выяснится, что экспорт для нашей страны будет закрыт, «в том числе экспорт, регулируемый ОПЕК». «И это вещь очень болезненная», – предупредил он.

Чубайс считает, что правительству следует разобраться с правилами измерения выбросов, понять объемы, а потом подумать про налог. «А вот его ставки я бы сделал на первое время символическими, совсем минимальными», – добавил он.

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев призвал не бояться запрета российского экспорта в Евросоюз за нарушение экологических норм по выбросам углекислого газа. По его словам, «закрыть могут абсолютно по любому поводу». Подобные угрозы он отнес к двойным стандартам, на которые не следует ориентироваться России.

Гутенев отнесся «крайне отрицательно» и к самой идее Чубайса, поскольку вообще против повышения налогов.

«Слова президента и премьера о том, что мы вводим налоговый мораторий, относятся не только к органам исполнительной власти,

– сказал Гутенев газете ВЗГЛЯД. – Анатолий Борисович Чубайс является достаточно грамотным и опытным хозяйственником. Он не должен запускать в общественное обсуждение формулировки, которые выходят за периметр установок нашего национального лидера».

Депутат добавил, что призыв Чубайса «негативно влияет на инвестиционный климат», добавив, что Госдума собирается рассмотреть закон о специальных инвестиционных контрактах. В нем будет запрещено менять для иностранных инвесторов «правовое поле с точки зрения налогов».

«В укор России некоторые умельцы ставят даже то, что у нас слишком много леса, и поэтому часть древесины, которая достигла зрелости и не была убрана в таежных лесах, разлагается, выделяя в атмосферу в том числе углекислый газ. Нас чуть ли не пытаются заставить чувствовать себя виноватыми за то, что мы сохранили девственные леса в естественном виде», – возмущается Гутенев.

Экономист Михаил Делягин заявил, что Чубайс ни много ни мало «придумал новую схему» разрушения страны. По его мнению, все разговоры о том, что углеродный налог будет способствовать повышению экологичности экономики, - это одна большая ложь.

«Он посмотрел на опыт Франции, где введение зеленого налога, удорожание повседневной жизни людей способствовало тому, что на улицы вышли «желтые жилеты», их экономические требования очень быстро переросли в политические», – заявил Делягин телеканалу «Царьград». Экономист предупреждает, что введение «зеленого налога» может привести к массовым протестам по французскому сценарию.

Другие экономисты тоже подвергли идею Чубайса критике, правда, не столь резкой.

«Я очень сомневаюсь, что обыватели будут счастливы, узнав о том, что у них появилось дополнительное налоговое бремя,

– пояснил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. – Если предприятия могут включить этот налог в стоимость товаров, то для граждан это будет прямое изымание денежных средств из их кармана».

«Если господин Чубайс ориентируется на страны ОПЕК, где успешно реализуются подобные инициативы, то надо понимать, что, например, в Объединенных Арабских Эмиратах или Саудовской Аравии на стимулирование перехода на возобновляемые источники энергии выделяются колоссальные денежные средства», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД Абзалов.

«Вместо того, чтобы наладить производственную составляющую, увеличить экспорт, например, тех же самых солнечных панелей, происходит следующая схема – мы ничего не сделали с экономической точки зрения, но требуем либо ограничения, либо стимулирования», – добавил эксперт.

По его словам, чтобы наладить полноценное производство возобновляемых элементов, будь то ветряные или солнечные станции, у России было много возможностей – например, долговременное субсидирование на фоне ослабления рубля, и возможности развернуть их производство, например, в южных странах Таможенного союза.

«Времени прошло много, однако никто производственную составляющую не создал. А сейчас пытаться сделать то же самое через запретительную схему, будет шагом более чем сомнительным», – посетовал собеседник.

Доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов тоже считает идею Чубайса притянутой за уши. «Сейчас сужается платежеспособный спрос населения. Вряд ли новый налог решит проблему. Подобные платежи ложатся дополнительным бременем на рядовых потребителей, но ситуацию с улучшением экологической обстановки не решают. В России уже и так достаточно других налогов, которые так или иначе стимулируют развитие энергосберегающих технологий и сокращение выбросов», – сказал экономист газете ВЗГЛЯД.

«Недавно обсуждали включение шести новых платежей в Налоговый кодекс. Среди них есть и те, которые как раз учитывают выбросы: экологический, утилизационный. Есть еще и плата за негативное воздействие на окружающую среду. Ставки по ряду сборов даже повышались. Например, утилизационный сбор на автомобили: с 2012 года ставка не поменялась, но коэффициенты выросли. Причем новые коэффициенты на легковые автомобили вступили в силу год назад. Если объем двигателя от 1-2 литров, то это 84 тысячи рублей+90%», – напомнил Алисенов.

Многие промышленные предприятия уже не выдерживают экологические требования, которые и так уже каждый год ужесточаются. Производители теряют свои конкурентные преимущества, так как вынуждены поднимать цены.

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«Модернизация промышленности – это более правильный путь для улучшения экологической ситуации. Лучше стимулировать предприятия наращивать инвестиции в свой основной капитал», – пояснил Алисенов.

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев в разговоре с RT заявил, что реализация идеи Чубайса ухудшит положение россиян. «Это приведет к тому, что потребительские товары подорожают как минимум на величину этого налога», – резюмировал Селезнев.

Глава РСПП Александр Шохин также выступил против нового налога. По его словам, это увеличит фискальную нагрузку.

Дмитрий Абзалов все же признал необходимость увеличения доли возобновляемой энергии в энергобалансе страны. «Это нормальный процесс, с этим никто не спорит. Но он должен проходить спокойно, без рывков и, что самое главное, безболезненно для населения, которое и так не понимает, почему постоянно повышается тот же НДС. А тут еще какой-то углеродный налог, который встанет в один ряд с транспортным сбором и акцизами», – заметил президент Центра стратегических коммуникаций.