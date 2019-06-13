Эксперт раскритиковал идею Чубайса об углеродном налоге

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13 июня, четверг  |  Последнее обновление — 13:23  |  vz.ru
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Зеленский принялся шутить про российский газ

За последние четыре года Украина переплатила за российский газ около 2 млрд долларовФото: Gleb Garanich/Reuters
В окружении президента Украины Владимира Зеленского предложили оппонентам власти заключить с Газпромом выгодные Киеву соглашения и снизить цены на газ на 25%. Руководство Газпрома ранее выражало готовность создать совместный консорциум и подписать новые контракты. Но насколько такие предложения реализуемы на практике и зачем Зеленский предлагает решить одну из насущных проблем своим противникам, а не взяться за дело самому? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Как арестованный генерал СК заслужил черную репутацию

Имя Михаила Музраева было мало известно за пределами Волгоградской области, однако в своем регионе он являлся одной из ключевых фигурФото: СУ СКР по Волгоградской области
«Ночной губернатор» – именно так в Волгограде давно называли генерала СК Михаила Музраева, задержанного в связи с обвинениями по тяжелым уголовным статьям. Во вторник Лефортовский суд арестовал его на два месяца по подозрению в теракте. Чем этот крайне влиятельный человек запомнился жителям Волгоградской области? Подробности...
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Украинское танкостроение скончалось

Украина возлагала на этот танк большие надежды - в том числе в смысле продажи на мировом рынкеФото: Anatolii Stepanov/Zuma/Global Look Press
Один из самых амбициозных военно-промышленных проектов Украины можно считать похороненным. Украинский танк БМ «Оплот», который в свое время так расхваливал Порошенко, больше не будет производиться. Почему Украина оказалась бессильна поддерживать выпуск столь важной для нее техники и как на это повлиял разрыв Киева с Москвой? Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Как превратить протест в абсурд

Алексей Алешковский, сценарист
На улицы вышло много хороших и честных людей, только чего они хотели добиться? Конечно, народные гулянья с автозаками веселее и интеллигентнее, чем пьянки с мордобоем. Но польза – примерно та же. Подробности...

Почему Трамп хочет экономического «самоубийства» Китая

Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro
По утрам президенты крупнейших держав жмут друг другу руки, а по вечерам хладнокровно объявляют миру о введении новых санкций. Америка делает все возможное, дабы подпилить ножку на стуле юаня. Но соперника Трамп явно недооценил. Подробности...

День России – праздник неравнодушных

Аглая Топорова, журналист
Обратимся к тому, что происходит 12 июня в социальных сетях – главному в наши дни источнику общественных настроений. Подробности...
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            Эксперт раскритиковал идею Чубайса об углеродном налоге

               13 июня 2019, 13:06
            Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
            Текст: Иван Абакумов

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            «Как отнесутся граждане России и промышленность к предложению взимать с них дополнительные средства, которые неясно на что будут расходоваться – вопрос открытый», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Дмитрий Абзалов, комментируя идею председателя правления УК «Роснано» Анатолия Чубайса ввести углеродный налог.

            «Если господин Чубайс ориентируется на страны ОПЕК, где успешно реализуются подобные инициативы, то надо понимать, что, например, в Объединенных Арабских Эмиратах или Саудовской Аравии на стимулирование перехода на возобновляемые источники энергии выделяются колоссальные денежные средства», – пояснил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

            «Вместо того, чтобы наладить производственную составляющую, увеличить экспорт, например, тех же самых солнечных панелей, происходит следующая схема – мы ничего не сделали с экономической точки зрения, но требуем либо ограничения, либо стимулирования», – добавил эксперт.

            «Если бы у нас нормально наращивался экспорт, не только в Киргизию, как это происходит сейчас, а в мировом масштабе, и Россия была бы крупнейшим производителем хотя бы тех же самых панелей, то в налоге была бы хоть какая-то логика, как в ситуации с нефтью», – подчеркнул Абзалов.

            По его словам, для того, чтобы наладить полноценное производство возобновляемых элементов, будь то ветряки или солнечные станции, у России было много возможностей – и долговременное субсидирование на фоне ослабления рубля, и возможности развернуть производство, например, в странах Таможенного союза.

            «Время прошло много, однако никто производственную составляющую не создал. И тем более не стал в этом сегменте лидером рынка. А сейчас пытаться сделать то же самое через запретительную схему, будет шагом более чем сомнительным», – констатировал собеседник.

            «Я очень сомневаюсь, что обыватели будут счастливы, узнав о том, что у них появилось дополнительное налоговое бремя. Надо учитывать, что на многих территориях России в принципе сложно наладить работу возобновляемых источников энергии. Зачем солнечные панели, например, за Полярным кругом? Проблем в этой сфере много и сомневаюсь, что в этой ситуации предлагать вводить налоговую составляющую это отличная идея», – подчеркнул Абзалов.

            При этом эксперт отметил необходимость увеличения доли возобновляемой энергии в энергобалансе страны.

            «Это нормальный процесс, с этим никто не спорит. Но он должен проходить спокойно, без рывков и, что самое главное, безболезненно для населения, которое и так не понимает, почему постоянно повышается тот же НДС. А тут еще какой-то углеродный налог, который встанет в один ряд с транспортным сбором и акцизами», – заметил президент Центра стратегических коммуникаций.

            «Как к этому отнесутся граждане и промышленность – вопрос открытый. Если предприятия могут включить этот налог в стоимость товаров, то для граждан это будет прямое изымание денежных средств из их кармана», – сказал эксперт.

            «И как будет администрироваться этот налог – тоже непонятно. По идее, средства должны направляться на развитие производства возобновляемых источников энергии, но как это будет технически работать на практике, сегодня – не очень понятно», – резюмировал Абзалов. 

            Ввести углеродный налог, который будет стимулировать промышленников снижать выбросы СО2, предложил председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

            Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Чубайс отметил, что постановление кабмина в рамках подготовки к ратификации Парижского соглашения по климату предусматривает создание в России системы государственного учета объемов выбросов.

            Ранее Чубайс упрекал Россию в «энергорасточительности» и призывал ввести социальную «норму электропотребления» – 300 кВт на семью.

            Газета ВЗГЛЯД обращала внимание, что у инициативы главы Роснано есть важные недостатки.


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