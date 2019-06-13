Эксперт раскритиковал идею Чубайса об углеродном налоге

«Как отнесутся граждане России и промышленность к предложению взимать с них дополнительные средства, которые неясно на что будут расходоваться – вопрос открытый», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Дмитрий Абзалов, комментируя идею председателя правления УК «Роснано» Анатолия Чубайса ввести углеродный налог.

«Если господин Чубайс ориентируется на страны ОПЕК, где успешно реализуются подобные инициативы, то надо понимать, что, например, в Объединенных Арабских Эмиратах или Саудовской Аравии на стимулирование перехода на возобновляемые источники энергии выделяются колоссальные денежные средства», – пояснил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

«Вместо того, чтобы наладить производственную составляющую, увеличить экспорт, например, тех же самых солнечных панелей, происходит следующая схема – мы ничего не сделали с экономической точки зрения, но требуем либо ограничения, либо стимулирования», – добавил эксперт.

«Если бы у нас нормально наращивался экспорт, не только в Киргизию, как это происходит сейчас, а в мировом масштабе, и Россия была бы крупнейшим производителем хотя бы тех же самых панелей, то в налоге была бы хоть какая-то логика, как в ситуации с нефтью», – подчеркнул Абзалов.

По его словам, для того, чтобы наладить полноценное производство возобновляемых элементов, будь то ветряки или солнечные станции, у России было много возможностей – и долговременное субсидирование на фоне ослабления рубля, и возможности развернуть производство, например, в странах Таможенного союза.

«Время прошло много, однако никто производственную составляющую не создал. И тем более не стал в этом сегменте лидером рынка. А сейчас пытаться сделать то же самое через запретительную схему, будет шагом более чем сомнительным», – констатировал собеседник.

«Я очень сомневаюсь, что обыватели будут счастливы, узнав о том, что у них появилось дополнительное налоговое бремя. Надо учитывать, что на многих территориях России в принципе сложно наладить работу возобновляемых источников энергии. Зачем солнечные панели, например, за Полярным кругом? Проблем в этой сфере много и сомневаюсь, что в этой ситуации предлагать вводить налоговую составляющую это отличная идея», – подчеркнул Абзалов.

При этом эксперт отметил необходимость увеличения доли возобновляемой энергии в энергобалансе страны.

«Это нормальный процесс, с этим никто не спорит. Но он должен проходить спокойно, без рывков и, что самое главное, безболезненно для населения, которое и так не понимает, почему постоянно повышается тот же НДС. А тут еще какой-то углеродный налог, который встанет в один ряд с транспортным сбором и акцизами», – заметил президент Центра стратегических коммуникаций.

«Как к этому отнесутся граждане и промышленность – вопрос открытый. Если предприятия могут включить этот налог в стоимость товаров, то для граждан это будет прямое изымание денежных средств из их кармана», – сказал эксперт.

«И как будет администрироваться этот налог – тоже непонятно. По идее, средства должны направляться на развитие производства возобновляемых источников энергии, но как это будет технически работать на практике, сегодня – не очень понятно», – резюмировал Абзалов.

Ввести углеродный налог, который будет стимулировать промышленников снижать выбросы СО2, предложил председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Чубайс отметил, что постановление кабмина в рамках подготовки к ратификации Парижского соглашения по климату предусматривает создание в России системы государственного учета объемов выбросов.

Ранее Чубайс упрекал Россию в «энергорасточительности» и призывал ввести социальную «норму электропотребления» – 300 кВт на семью.

Газета ВЗГЛЯД обращала внимание, что у инициативы главы Роснано есть важные недостатки.