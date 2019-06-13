Чубайс придумал новый налог

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13 июня, четверг  |  Последнее обновление — 05:39  |  vz.ru
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Зеленский принялся шутить про российский газ

За последние четыре года Украина переплатила за российский газ около 2 млрд долларовФото: Gleb Garanich/Reuters
В окружении президента Украины Владимира Зеленского предложили оппонентам власти заключить с Газпромом выгодные Киеву соглашения и снизить цены на газ на 25%. Руководство Газпрома ранее выражало готовность создать совместный консорциум и подписать новые контракты. Но насколько такие предложения реализуемы на практике и зачем Зеленский предлагает решить одну из насущных проблем своим противникам, а не взяться за дело самому? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Как арестованный генерал СК заслужил черную репутацию

Имя Михаила Музраева было мало известно за пределами Волгоградской области, однако в своем регионе он являлся одной из ключевых фигурФото: СУ СКР по Волгоградской области
«Ночной губернатор» – именно так в Волгограде давно называли генерала СК Михаила Музраева, задержанного в связи с обвинениями по тяжелым уголовным статьям. Во вторник Лефортовский суд арестовал его на два месяца по подозрению в теракте. Чем этот крайне влиятельный человек запомнился жителям Волгоградской области? Подробности...
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Украинскую нацию создают методом травли школьниц

По мнению некоторых жителей Украины, на коллективной фотографии достойны присутствовать только те школьники, которые посещают приход «правильной» церквиФото: news.church.ua
Украинская школьница подверглась травле со стороны одноклассников и их родителей только по одной причине – она является прихожанкой канонической православной церкви. А один из украинских спортсменов – за свой черный цвет кожи. Эти два случая наглядно иллюстрируют то, какими методами сегодня создается «единая украинская нация». Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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День России - праздник неравнодушных

Аглая Топорова, журналист
Обратимся к тому, что происходит 12 июня в социальных сетях – главному в наши дни источнику общественных настроений. Подробности...
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Как измельчала русская эмиграция

Максим Соколов, публицист
Российская империя породила сынов, которые и в изгнании были гордостью и славой бывшей России. А современные изгнанники на собрании в Тракае представили собой зрелище даже не жалкое, а бессмысленное. Подробности...
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Комбайнеры Вселенной на гектарах Петербургского форума

Владимир Мамонтов, журналист
В конце одного из дней Питерского экономического форума я посмотрел вечером на смартфоне, сколько километров прошёл за день. Десять! Так что ПМЭФ – это прежде всего освоение гигантской территории. Во всех смыслах слова. Подробности...
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            Чубайс придумал новый налог

            13 июня 2019, 05:37

            Текст: Ольга Никитина

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            В России нужно ввести углеродный налог, который будет стимулировать промышленников снижать выбросы, заявил председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

            Чубайс отметил, что постановление кабмина в рамках подготовки к ратификации Парижского соглашения по климату предусматривает создание в России системы государственного учета объемов выбросов.

            «А дальше начинается самый сложный вопрос, который надо решать: углеродный налог. Вводить экономические меры, стимулирующие снижение эмиссии углекислого газа, или не вводить?» – приводит его слова РИА «Новости».

            По словам главы Роснано, это будет самым сложным вопросом во всей системе климатических мер.

            Чубайс отметил, что за последние годы ЕС принял целый список решений, по которым поставляемые в Европу товары, в случае, если они не удовлетворяют требованиям по предельным выбросам СО2 при производстве, облагаются дополнительным налогом.

            По его словам, если Россия «легко проскочит эту развилку с налогом», то «через пять-семь-десять лет» выяснится, что экспорт для нашей страны будет закрыт, «в том числе экспорт, регулируемый ОПЕК». «И это вещь очень болезненная», – предупредил он.

            Чубайс считает, что сперва следует разобраться с правилами измерения выбросов, понять объемы, а потом подумать о введении налога.

            «А вот его ставки я бы сделал на первое время символическими, совсем минимальными», – добавил он.

            Ранее Чубайс упрекал Россию в «энергорасточительности» и призывал ввести социальную «норму электропотребления» – 300 кВт на семью.

            Газета ВЗГЛЯД обращала внимание, что у инициативы главы Роснано есть важные недостатки.


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