Чубайс придумал новый налог

В России нужно ввести углеродный налог, который будет стимулировать промышленников снижать выбросы, заявил председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Чубайс отметил, что постановление кабмина в рамках подготовки к ратификации Парижского соглашения по климату предусматривает создание в России системы государственного учета объемов выбросов.

«А дальше начинается самый сложный вопрос, который надо решать: углеродный налог. Вводить экономические меры, стимулирующие снижение эмиссии углекислого газа, или не вводить?» – приводит его слова РИА «Новости».

По словам главы Роснано, это будет самым сложным вопросом во всей системе климатических мер.

Чубайс отметил, что за последние годы ЕС принял целый список решений, по которым поставляемые в Европу товары, в случае, если они не удовлетворяют требованиям по предельным выбросам СО2 при производстве, облагаются дополнительным налогом.

По его словам, если Россия «легко проскочит эту развилку с налогом», то «через пять-семь-десять лет» выяснится, что экспорт для нашей страны будет закрыт, «в том числе экспорт, регулируемый ОПЕК». «И это вещь очень болезненная», – предупредил он.

Чубайс считает, что сперва следует разобраться с правилами измерения выбросов, понять объемы, а потом подумать о введении налога.

«А вот его ставки я бы сделал на первое время символическими, совсем минимальными», – добавил он.

Ранее Чубайс упрекал Россию в «энергорасточительности» и призывал ввести социальную «норму электропотребления» – 300 кВт на семью.

Газета ВЗГЛЯД обращала внимание, что у инициативы главы Роснано есть важные недостатки.