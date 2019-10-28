В Британии умер советский диссидент Буковский

Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер на 77-м году жизни в английском городе Кэмбридж, сообщили в пресс-службе организации Bukovsky Center.

В пресс-службе организации уточнили, что Буковский умер после сердечного приступа, передает ТАСС.

«Он умер в 21.30 по Гринвичу (00.30 мск) в больнице «Эдденбрукс», – сообщила представитель пресс-службы организации.

Буковский являлся одним из основателей диссидентского движения в СССР. В советское время провел более 10 лет в заключении и на принудительном лечении. В 1976 году власти СССР обменяли писателя на находившегося в заключении в Чили лидера Коммунистической партии этой страны Луиса Корвалана. С тех пор Буковский постоянно проживал в Кембридже.

В апреле 2015 года прокуратура Великобритании заподозрила Буковского в изготовлении и хранении детской порнографии. Рассмотрение дела неоднократно откладывалось из-за внезапного ухудшения здоровья подозреваемого. В феврале 2018 года Королевский суд английского Кембриджа прекратил процесс по делу об изготовлении и хранении детской порнографии. По этому поводу адвокат диссидента заявил: «Судопроизводство прекращено, Буковского судить не будут. Он плохо себя чувствует, у него очень плохое здоровье».