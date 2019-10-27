Сирийские курды полностью приняли сочинский меморандум России и Турции

Коалиция «Силы демократической Сирии» (СДС), основу которой составляют курдские военизированные формирования, полностью приняла условия соглашения, заключенного в Сочи между лидерами России и Турции, передает агентство Firat со ссылкой на заявление СДС.

По информации Firat, коалиция приступила к отводу своих сил от сирийско-турецкой границы, передает ТАСС.

В заявлении говорится, что после «интенсивных консультаций с российской стороной» СДС согласилась с «выполнением российской инициативы» по прекращению турецкой военной операции на северо-востоке Сирии.

Кроме того, в документе сказано, что курды призывают Москву «выполнить свои обязательства и обеспечить конструктивный диалог между сирийскими курдами и центральным правительством в Дамаске».

Одновременно с этим сообщается, что военизированные курдские формирования начали вывод своих сил с позиций, расположенных в непосредственной близости от сирийско-турецкой границы. Эти курдские отряды, согласно договоренностям в Сочи, отводятся на расстояние 32 км от границы между двумя странами.

Анкара в субботу отмечала, что российско-турецкий меморандум о взаимопонимании по Сирии реализуется в соответствии с планом.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивал, что Анкара приступит к новой операции в Сирии против курдских формирований, если они останутся в приграничной с республикой 30-километровой зоне безопасности.

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