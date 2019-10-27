«Джокер» обошел «Дэдпула» по сборам

Драматический триллер «Джокер» обогнал «Дэдпула» по финансовым сборам и стал самым успешным фильмом с рейтингом R, сообщает The Independent.

Лента «Дедпул» Тима Миллера 2016 года собрала в прокате 783 млн долларов, а картина Тодда Филлипса к настоящему времени – 788,3 млн долларов, пишет британское издание.

По прогнозам экспертов, в ближайшие несколько недель «Джокер» заработает 900 млн долларов.

Рейтинг R присваивается проектам, которые содержат сексуальные сцены, эпизоды с употреблением наркотиков, насилием и нецензурную брань.

В середине октября сообщалось, что «Джокер» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей.