Захарова заметила интерес НАТО к уникальному украинскому опыту самоуничтожения

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление министра обороны Украины Андрея Загороднюка об «опыте пятилетней войны с Россией», выразив уверенность, что НАТО интересен опыт самоуничтожения Украины, сумевшей за 30 лет своими руками развалить благополучный край.

После встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе Загороднюк заявил, что Украина имеет уникальный опыт «пяти лет войны с Россией», которым может поделиться со странами Альянса, а также назвал борьбу с предполагаемой российской «агрессией» важным элементом сохранения стабильности в Европе, передает ТАСС.

«Такого опыта, как у Украины, конечно, ни у кого нет. Это факт. За 30 лет своими руками развалить благополучный край, загнать людей с оружием в леса, перессорить всех со всеми – подобное мало кому удавалось. Безусловно, этот опыт самоуничтожения Альянсу интересен», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

Напомним, в пятницу глава минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил о перезапуске отношений с НАТО. В среду генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса расширить военную помощь Украине.

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