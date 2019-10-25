На Украине заявили о перезапуске отношений с НАТО

Глава минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что вскоре отношения страны с НАТО будут перезапущены.

«Мы перезапускаем формат работы с НАТО, делаем его более практическим», – цитирует чиновника «Европейская правда».

Загороднюк пояснил, что документального оформления соглашения на данный момент еще нет.

«Будет документ, но мы его не успеем сделать так быстро, на следующей неделе», – уточнил министр. «Мы рассчитываем, что первые документы будут подписаны в этом году», – добавил он.

По словам Загороднюка, в рамках нового формата все существующие программы сотрудничества Украины и НАТО будут сведены в одну программу.

Все программы сотрудничества Украины с НАТО будут сведены в одну программу.

«Годовая национальная программа (ГНП) остается, потому что это, по сути, является внутренним, односторонним документом. А новая программа будет касаться двустороннего взаимодействия Украины с НАТО», – отметил Загороднюк.

Ранее Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал страны НАТО расширить военную помощь Украине.

В начале октября в НАТО сообщили о серьезном риске того, что Украина не сможет достичь к концу 2020 года полного соответствия стандартам альянса.