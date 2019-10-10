В НАТО усомнились, что Украина сможет достичь стандартов альянса

В НАТО сообщили о серьезном риске того, что Украина не сможет достичь к концу 2020 года полного соответствия стандартам альянса.

«Несмотря на значительный прогресс, который был достигнут с 2014 года, существует серьезный риск того, что Украина может не достичь стратегической цели, поставленной в 2016 году, чтобы полностью соответствовать стандартам НАТО и критериям оперативной совместимости к концу 2020 года», – сказано в докладе Парламентской ассамблеи альянса, передает RT.

Там отмечено, что 2019 и 2020 годы должны стать решающими «в продвижении повестки дня реформы обороны и безопасности Украины».

Кроме того, в докладе указано, что Украина пока находится «далеко от соответствия критериям членства в НАТО и Евросоюзе», однако ей нужно дать «четкий сигнал о том, что членство достижимо, как только будут выполнены все критерии».

Также в документе сказано, что Западу нужно подумать о разработке «амбициозных» мер поддержки Украины в масштабах «плана Маршалла».

Ранее глава Генштаба Вооруженных сил Украины заявил, что одним из самых слабых мест армии является плохое владение английским языком, что может стать препятствием на пути сотрудничества с НАТО.

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