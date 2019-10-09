Глава Генштаба Украины назвал слабое место ВСУ

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заявил, что одним из самых слабых мест армии является плохое владение английским языком.

«К сожалению, на данный момент мы пока не достигли способности большинства руководящего состава ВСУ свободно общаться на английском языке с иностранными коллегами. Это одно из проблемных мест и одновременно наших важных задач на будущее», – заявил Хомчак в интервью Hi-Tech.ua.

Он уточнил, что наиболее важен этот вопрос в связи с внедрением стандартов НАТО и возможностью украинской армии действовать совместно с военными формированиями других государств во время проведения операций по поддержанию мира и многонациональных учений.

Глава Генштаба отметил, что сейчас английский совершенствуют военные, которые принимают участие в международных операциях и учениях.

«Это нужно для более эффективной работы с иностранными партнерами. Впрочем, не прекращается и работа по улучшению ситуации с освоением навыков владения иностранным языком нашего руководящего состава», – добавил он.

Хомчак рассказал, что при содействии Британского Совета на Украине идет индивидуальная подготовка девяти человек из высшего руководящего состава Министерства обороны и ВСУ.

«Всего в Генеральном штабе и органах военного управления Вооруженных Сил Украины могут свободно общаться на английском языке почти каждый второй из числа руководящего состава и их заместителей», – добавил он.

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