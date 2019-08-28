Эксперты назвали цели крупнейших учений НАТО на Украине

«Они готовятся к гибридной войне и будут отрабатывать два вопроса: оборону от якобы российского вторжения и действия украинских войск в случае оккупации России со стороны НАТО», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя предстоящие на территории Украины многонациональные учения НАТО «Быстрый трезубец».

«В НАТО большое внимание уделяют вопросам отработки специальных операций против России. В качестве ответа мы можем провести подобные учения на нашей территории», – считает первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков.

В свою очередь главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что эти учения – продолжение той политики, которую США и Запад проводят в отношении Украины и России.

«На Западе хотят сделать Украину передовым тараном, нацеленным на нашу страну. Сама Украина проводит абсолютно антироссийскую враждебную политику, в рамках которой укрепляет взаимодействие с США и другими странами. Они отрабатывают различные сценарии, которые должны повысить боеспособность украинских вооруженных сил по требованиям сегодняшнего дня», – сказал военный эксперт газете ВЗГЛЯД.

По его мнению, с Украиной сейчас ситуация хуже, чем с Польшей в 30-х годах. «Мы можем повлиять на нее, только введя жесткое экономическое эмбарго. Москве стоит вести себя в отношении Киева вообще весьма жестко, забыв мантры о братском народе. Мир меняется, значительная часть Украины настроена сейчас антироссийски, многие хотят вступить в НАТО», – отметил Коротченко.

Он добавил, что Запад как проводил, так и будет проводить учения на Украине.

«Мы этому не можем помешать. Наша главная задача – держать в хорошей боеготовности Южный военный округ и Черноморский флот. Быть готовыми к военным провокациям, их нельзя исключать», – сказал эксперт.

Он также отметил, что России необходимо переосмысливать всю политику на пространстве СНГ. Для этого нужны «грамотные послы, которые не будут отсиживаться в кабинетах, а будут активно отстаивать интересы России».

«В противном случае в страны СНГ придет НАТО. И тогда никакие кредиты нас не спасут», – заключил Коротченко.

Ранее сообщалось, что в многонациональных учениях Rapid Trident-2019 («Быстрый трезубец») на территории Украины примут участие около 3,7 тыс. военнослужащих из 14 стран НАТО и партнеров блока, сообщили в командовании Сухопутных войск США в Европе. Мероприятия в рамках учений пройдут с 13 по 28 сентября на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск вблизи Львова.

В учениях примут участие военнослужащие 101-й воздушно-десантной дивизии США, Национальной гвардии Калифорнии, Седьмого учебного командования Сухопутных войск США, а также Командования специальных операций.

В 2018 году в учениях Rapid Trident на Украине принимали участие около 2,3 тыс. военнослужащих из США, Азербайджана, Болгарии, Великобритании, Грузии, Дании, Канады, Литвы, Молдавии, Германии, Румынии, Польши и Турции.

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