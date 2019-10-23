Генсек НАТО призывал расширить военную помощь Украине

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал страны НАТО расширить военную помощь Украине.

«Я всегда призываю союзников больше помогать, призываю направлять больше инструкторов, призываю больше поддерживать в рамках целевых фондов. Я думаю, что мы расширим помощь, мы сейчас уже в процессе расширения поддержки Украине. Мы согласовали пакет, включая военно-морской потенциал. Этот вопрос мы будем на совещании завтра и послезавтра обсуждать», – заявил он в преддверии встречи министров обороны НАТО 24-25 октября, передает ТАСС.

Между тем, в начале октября в НАТО сообщили о серьезном риске того, что Украина не сможет достичь к концу 2020 года полного соответствия стандартам альянса.

Перед этим глава Генштаба Вооруженных сил Украины заявил, что одним из самых слабых мест армии является плохое владение английским языком, что может стать препятствием на пути сотрудничества с НАТО.