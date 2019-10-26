Трамп восстановил соглашение с Украиной о беспошлинной торговле

Соединенные Штаты восстанавливают соглашение о беспошлинной торговле с Украиной по ряду позиций в связи с достигнутым Киевом прогрессом по защите интеллектуальной собственности, говорится указе президента США Дональда Трампа.

По словам Трампа, «Украина обеспечила адекватную и эффективную защиту прав интеллектуальной собственности», передает ТАСС.

«В соответствии с этим [постановляю] отменить приостановку соглашения о беспошлинной торговле [с Украиной], согласно Генеральной системе преференций, в отношении ряда украинских товаров», – отмечается в тексте указа Трампа.

«Меры вступают в силу спустя пять дней после публикации», – уточняется в документе.

Накануне стало известно, что представитель США по торговле дважды отзывал рекомендацию о восстановлении торговых привилегий для Украины. В 2018 году свыше 150 наименований украинской продукции вычеркнули из системы тарифных преференций США из-за проблем с защитой интеллектуальной собственности на Украине.

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