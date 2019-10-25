Получение Украиной торговых привилегий от США дважды сорвалось

Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер дважды отзывал рекомендацию восстановить ряд торговых привилегий для Украины, пишут СМИ.

Первый раз это случилось в конце августа, передает ТАСС.

Как пишет Washington Post, занимавший пост советника президента США Джон Болтон предупредил Лайтхайзера, что глава американского государства Дональд Трамп, вероятно, выступит против любых мер, выгодных Киеву. Неясно, знал ли Трамп о разговоре Болтона с Лайтхайзером.

Издание сообщает, что Трамп желает «полной ликвидации» глобальной торговой программы, которая разрешает 120 странам поставлять примерно 1,5% от общего объема импорта США без оплаты таможенных пошлин.

В начале октября Лайтхайзер вновь направил документы в Белый дом, но снова отозвал их после скандала вокруг телефонного разговора Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Однако Белый дом намерен до конца месяца предоставить Украине торговые привилегии, пишет газета.

В 2018 году свыше 150 наименований украинской продукции вычеркнули из системы тарифных преференций США в связи с проблемами охраны интеллектуальной собственности на Украине. Washington Post пишет, что в целом ущерб для Украины оказался небольшим, но по конкретным позициям импорт сильно упал. В частности, это затронуло такие товары, как шоколад, оптические прицелы, грибы, дезодоранты и другие, передает РИА «Новости».

Напомним, администрация Трампа также пыталась сократить выплаты Украине и другим странам в рамках программ помощи в борьбе с коррупцией.

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