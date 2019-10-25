Мисс Украина сказала, чей Крым

Победительница конкурса «Мисс Украина-2019» Маргарита Паша из Харькова, которая в декабре отправится на конкурс «Мисс мира-2019» в Лондон, ответила на вопрос о принадлежности Крыма.

«Я считаю, что Крым – всех людей. Вся территория Земли, она принадлежит всем нам, людям», – сказала Паша, передает «Лига.Новости».

А на вопрос, что она пожелает Крыму, Паша ответила: «Только процветания». Девушка также рассказала, что ее сестра сейчас живет в Феодосии, а сама она в детстве любила ездить в Ялту.

Ранее Маргарита Паша объяснила, почему отказалась дать интервью на украинском языке.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему именно сейчас на Украине растет волна признания «крымской реальности».