«Мисс Украина-2019» объяснила отказ от интервью на украинском

Победительница конкурса красоты «Мисс Украина-2019» Маргарита Паша объяснила свой отказалась дать интервью на украинском языке плохим самочувствием и переутомлением.

«Официально заявляю, что все сообщения о моем отказе общаться на украинском или русском (в различных СМИ по-разному трактуют!) языках являются абсолютной ложью. Это чистой воды клевета и выдумка обиженных завистников! Я в равной степени хорошо владею обоими языками, и в интернете вы можете найти множество видеосюжетов, где я даю интервью как на русском, так и на украинском языках. Для меня это не имеет принципиального значения и радикальной позиции на эту тему у меня никогда не было. В случае с интервью Екатерине Осадчей – в этот день я отказалась его давать по одной единственной причине – плохое самочувствие и переутомление», – написала Паша в своем Instagram.

Напомним, в понедельник Паша разместила в Instagram пост, в котором сообщила, что «имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке».

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