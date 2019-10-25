Дания одобрила строительство морского участка Baltic Pipe

Министерство климата, энергетики и коммунального хозяйства Дании дало согласие на строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, который будет проходить из Дании в Польшу.

В сообщении Baltic Pipe говорится, что в пятницу ведомство приняло два решения, касающихся расположения морского участка трубопровода. «Одно для GAZ-SYSTEM SA – оператора польской газотранспортной системы, другое для Energinet – датского национального оператора транспортировки газа и электричества», – передает RT текст заявления.

Отмечается, что реализация проекта осуществляется с опережением плана.

Начало строительных работ запланировано на декабрь.

В комментарии газете ВЗГЛЯД специалист Института энергетики и финансов Юрий Рыков отмечал, что одобрение Данией прокладки через страну норвежского газопровода Baltic Pipe ускорит решение вопроса с «Северным потоком – 2».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как желание Польши отказаться от российского голубого топлива и перейти на норвежский газ поможет «Северному потоку – 2» решить «датскую проблему».

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