Эксперт: Разрешение Дании строительства Baltic Pipe поможет «Северному потоку – 2»

Одобрение Данией прокладки через страну норвежского газопровода Baltic Pipe ускорит решение вопроса с «Северным потоком-2», заявил газете ВЗГЛЯД ведущий специалист Института энергетики и финансов Юрий Рыков.

18 июля стало известно, что датское агентство по охране окружающей среды выдало первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe, по которому норвежский газ пойдет в Польшу по дну Балтийского моря. При этом Дания продолжает тянуть с выдачей разрешения на прокладку через свои воды российского «Северного потока-2».

«Через какое-то время они должны дать зеленый свет «Северному потоку-2», потому что когда возникает прецедент, можно обратиться в суд с очень неприятными последствиями», – считает Рыков.

В случае, если в конечном итоге Датское энергетическое агентство выдаст Baltic Pipe разрешение на прокладку трубы через территориальные воды страны, это даст проектной компании «Северного потока-2», Nord Stream 2, весомый повод обратиться в суд, поскольку решения по российскому газопроводу заинтересованные стороны ждут уже давно - первая заявка была отправлена еще в 2017 году.

«Поток», который планировалось завершить в 2019 году, пройдет по дну Балтийского моря из России в Германию через территориальные воды ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Все страны, кроме последней, уже дали разрешение на прокладку трубы.

Согласно проекту, Baltic Pipe будет пересекать «Северный поток-2» на дне Балтики. «То есть имеют место практически равные условия. Тогда тут явная предрасположенность и необъективность датской стороны», – пояснил эксперт, предположив, что ближе к осени Россия получит разрешение.