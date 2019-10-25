В Кремле прояснили ситуацию с запросом Белоруссии на кредит в 600 млн долларов

Россия и Белоруссия продолжают переговоры по запрошенному Минском кредиту на 600 млн долларов, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Контакты с белорусской стороной продолжаются», – приводит его слова ТАСС.

«Мы не можем ничего сказать про кредитование с китайской стороны, это суверенное право наших белорусских товарищей», – добавил представитель Кремля.

Так Песков ответил на просьбу прокомментировать заявление министра финансов Белоруссии Максима Ермоловича о том, что Минск больше не запрашивает у Москвы госкредит на 600 млн долларов.

Сообщалось, что Белоруссия в 2019 году планирует привлечь кредит от Банка развития Китая. Причем отмечалось, что полученная сумма может быть сопоставима с возможным госкредитом, запрошенным у России.

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