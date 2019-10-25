Патрушев объяснил прорыв дамб под Красноярском безответственностью

Прорыв дамб в Красноярском крае, ставший причиной гибели людей, стал следствием безответственного отношения должностных лиц к вопросам прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Выступая в пятницу в Омске на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Сибирском федеральном округе, Патрушев отметил, что в нынешнем году в СФО не удалось предотвратить последствия разрушительных природных явлений, повлекших человеческие жертвы и значительный материальный ущерб, передает РИА «Новости».

По его словам, подобные чрезвычайные ситуации часто являются следствием формального подхода к выполнению поставленных задач, отсутствием четко выстроенной работы по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

«Одним из последних событий, свидетельствующих о таком безответственном отношении, стало происшествие в Курагинском районе Красноярского края, связанное с прорывом незаконно построенных дамб», – отметил Патрушев.

Кроме того, секретарь Совбеза России ждет, когда следствие оценит с правовой точки зрения работу сибирских чиновников, допустивших в этом году масштабные наводнения и лесные пожары.

Напомним, прорыв сразу пяти дамб на золотодобывающем предприятии под Красноярском произошел на прошлой неделе. В результате происшествия погибли 17 человек, 44 пострадавших.