ЦСКА проиграли третий матч подряд на групповом этапе Лиги Европы

Футбольный клуб ЦСКА проиграл третий матч подряд на групповом этапа Лиги Европы, он потерпел поражение от ФК «Ференцварош» из Венгрии.

Матч, проходивший в Москве, закончился со счетом 1:0 в пользу венгерских футболистов, гол забил Роланд Варга, передает РИА «Новости».

До этого ЦСКА проиграли болгарскому «Лудогорцу» (1:5) и испанскому «Эспаньолу» (0:2).