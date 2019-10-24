Голландские эксперты подготовили документы в защиту обвиняемых по делу MH17

Группа экспертов из Голландии начала подготовку документов в защиту обвиняемых по делу лайнера MH17, об этом сообщил один из членов группы, профессор Сассекского университета и автор книги «MH17, Украина и новая холодная война» Кейс ван дер Пейл.

В состав группы вошли журналисты Хектор Ребан и Макс ван дер Верфф, пояснил ван дер Пейл, передает ТАСС.

«Мы работаем над досье, чтобы показать, что доказательства, собранные Совместной следственной группой (ССГ), недостаточны для того, чтобы выдвигать обвинения. Мы не будем говорить о том, кто, по нашему мнению, сбил самолет. Мы просто намерены показать, что существующая доказательная база абсолютно недостаточна, если не сказать ошибочна», – пояснил профессор.

Он уточнил, что часть материалов готова, она размещена в сети, доступ к ней открыт. Документы полностью должны быть готовы к декабрю 2019 года или к январю 2020 года.

«Мы попробуем через адвоката донести эту информацию до судей, и, возможно, даже принять участие в процессе в качестве экспертов со стороны защиты. Мы не знаем, кто будет защищать интересы людей, но мы считаем, что обвинения им предъявлены совершенно неправильно по законодательным нормам. Невозможно обвинять кого-либо в убийстве на основе имеющихся доказательств, по сути, телефонных звонках и представлять общественности их имена и лица. Это противоречит уголовному праву», – заключил профессор.

Напомним, Boeing рейса MH17, летевший из Нидерландов в Малайзию, разбился в июле 2014 года. Погибли 298 человек. Следствие считает, что к гибели самолета причастна Россия.

В июне были названы четыре подозреваемых – среди них трое россиян и один украинец. Суд над ними начнется 9 марта 2020 года. МИД России заявил, что следствие продолжает игнорировать факты, предоставляемые российской стороной, в то время как Киев может подделывать доказательства.