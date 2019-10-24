Госдума одобрила бесплатное горячее питание для младших классов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому обеспечение школьников младших классов бесплатным горячим питанием является обязательным.

Яровая отмечает, что на сегодняшний день пятая часть всех детских заболеваний, связана с органами пищеварения.

«Принципиальным подходом в этом законе является гарантия на обеспечение горячим питанием в начальной школе. Более 7 млн ребятишек сегодня обучаются в начальной школе, то есть фактически для всех ребят законом мы устанавливаем прямую гарантию обеспечения их горячим бесплатным питанием», – приводит ее слова ТАСС.

Согласно законопроекту, из федерального бюджета субъектам России будут выделяться субсидии на софинансирование затрат на эти цели.

«Впервые появляются очень важные правовые определения того, что является здоровым питанием, что является безопасной и качественной пищевой продукцией. Появляются требования соответствия именно для детских пищевых продуктов и детского питания. Устанавливается прямой законодательный запрет на использование в производстве детских пищевых продуктов ГМО, агрохимикатов», – отметила Яровая.



По ее словам, законопроект систематизирует все существующие сегодня разрозненные акты, которые касаются требований к качеству пищевой продукции для детей. Она отметила, что одновременно устанавливается требование об информировании родителей детей о меню в школах.

Кроме того, Яровая отметила, что питанием будут обеспечены также другие категории граждан. «Мы касаемся защиты и гарантии обеспечения здоровым качественным питанием и таких социальных групп, как инвалиды, пациенты социальных учреждений. Речь идет о трехразовом горячем питании в таких учреждениях», – сказала она.



Она подчеркнула, что сейчас проводится анализ действующего законодательства в части ответственности за нарушение требований по производству безопасного и качественного продукта. «Поэтому в части обеспечения законных прав и интересов детей мы будем предлагать ужесточение требований и повышенную ответственность. И в целом сбалансируем подходы, связанные с тем, чтобы было невыгодно нарушать действующее законодательство, производить фальсифицированную продукцию», – добавила Яровая.

Отмечается, что ранее замминистра просвещения Татьяна Синюгина заявляла, что около 75% учеников школьников в России не получают двухразовое горячее питание, почти 40% - даже разовое.

Ранее Володин прокомментировал данный законопроект, отметив, что «здоровье детей – приоритет и для родителей, и для государства».