Разработан законопроект о здоровом питании школьников

Спикеры обеих палат российского парламента, Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об обеспечении горячим питанием школьников младших классов.

Как рассказал Володин, инициаторами законопроекта также выступили руководители всех парламентских фракций.

«Законопроектом вводится понятие «здоровое питание», закрепляются его основные принципы, конкретизируются особенности качественного, а главное – безопасного питания учащихся младших классов», – передает ТАСС слова спикера Госдумы.

Он добавил, что нормами законопроекта четко определяются «обязательность обеспечения школьников горячим питанием».

«Здоровье детей – приоритет и для родителей, и для государства. Мы должны обеспечить школьников полезным и разнообразным питанием», – отметил Володин, добавив, что «идея была поддержана президентом России и правительством».

Напомним, в мае президент России Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ в Сочи высказался за расширение количества детей, которые могут пользоваться бесплатным и качественным питанием.