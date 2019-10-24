Составлен рейтинг отстающих регионов по количеству заявок в «Лидеры России»

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Какая катастрофа грозит крупнейшей в России дамбе

Горьковская плотина является самой длинной в РоссииФото: Николай Мошков/ТАСС
Горьковская плотина (Нижегородская ГЭС) может быть разрушена из-за того, что на ней не были построены обеспечивающие ее устойчивость сооружения. Так считает глава Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. С чем связаны столь алармистские заявления и каково состояние комплекса плотин, обеспечивающих сегодня функционирование Волги? Подробности...
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Россия в Африке пугает Запад и Китай

Одним из символов сближения России с африканскими странами стала посадка Ту-160 в ЮАРФото: twitter.com/EmbassyofRussia
Десятки лидеров стран Африки приезжают в Россию для участия в беспрецедентном международном форуме. Само по себе это событие – важнейший знак того, как растет влияние нашей страны на Черном континенте. За счет чего Россия выигрывает в этом соревновании у главных конкурентов – Запада и Китая? Подробности...
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Российский коррупционер привлек особое внимание США

Ахмеда Билалова настигло американское правосудиеФото: Машков Юрий/ТАСС
Власти Соединенных Штатов задержали человека, которого Россия обвиняет в крупных хищениях и злоупотреблениях, связанных со строительством объектов для Олимпиады в Сочи. Речь идет о бывшем вице-президенте ОКР Ахмеде Билалове. Какие претензии выдвигают к Билалову США и есть ли шанс, что в итоге он будет выдан Москве? Подробности...
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Путин и Эрдоган заставили НАТО делать глупые ошибки

Крамп-Карренбауэр пока не осознала, как изменилась ситуация на Ближнем Востоке после договоренностей Путина и ЭрдоганаФото: Imago images/Jacob Schröter/ТАСС
Соглашение России и Турции об урегулировании ситуации на севере Сирии вызвало переполох в ЕС и НАТО. Политики говорят взаимоисключающие вещи, предлагают свои варианты решения уже несуществующей проблемы. В США такая же ситуация – Трамп говорит одно, его администрация другое, нет единого мнения и у дипломатии. Похоже, на Западе к такому развитию событий оказались попросту не готовы. Подробности...
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Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
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Нам всем нужна свобода друг от друга

Алексей Алешковский, сценарист
Общечеловеческие ценности – это то, что только и может объединять людей по разные стороны любых баррикад. Путь друг к другу открывает только свобода, но смешно и грустно, когда главными специалистами по свободе становятся рабы. Подробности...
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Американцы с хорошими лицами на службе Кремля

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Когда-нибудь «глобальное начальство» сойдет с политической сцены. Великие державы договорятся между собой. Охота на ведьм прекратится. И тогда Путин вдруг окажется светочем свободы, ведь в «темные времена» на него работали такие светлые люди. Подробности...
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В Чили закончился главный миф советских либералов

Андрей Манчук, политолог
Никто не понимает, отчего в Чили разгорелась маленькая гражданская война – не из-за повышения же цен на проезд в метро. Во-первых, и из-за повышения тоже. А во-вторых и в-главных – это следствие неолиберальной политики чилийского правительства. Подробности...
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              Составлен рейтинг отстающих регионов по количеству заявок в «Лидеры России»

              24 октября 2019, 16:33

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              Составлен рейтинг отстающих и лидирующих регионов России по количеству заявок на конкурс управленцев «Лидеры России». С момента старта заявочной компании со всех регионов страны и из 64 других государств поступило свыше 180 тыс. заявок на участие в конкурсе.

              Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей».

              Центральный и Северо-Западный федеральный округа проявили наибольшую активность при подаче заявок на конкурс управленцев «Лидеры России 2020», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

              Расчет производился по соотношению количества поступивших заявок к численности населения в каждом регионе округа. До конца заявочной кампании остается три дня.

              4 октября 2019 года президент России, председатель наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019-2020 гг. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».

              По соотношению количества поступивших заявок к численности населения лидерами рейтинга стали Центральный федеральный округ (0,16% от общей численности населения) и Северо-Западный (0,16%). Далее идут Приволжский (0,11%), Уральский (0,11%), Сибирский (0,10%) округа. Замыкают рейтинг Дальневосточный (0,09%), Южный (0,09%) и Северо-Кавказский (0,07%) федеральные округа.

              В каждом федеральном округе появились свои регионы-лидеры и аутсайдеры.

              В ДФО наиболее активно проявили себя Магаданская (0,13%) и Сахалинская (0,12%) области. По 0,11% от общей численности населения подали заявки в Хабаровском крае, Чукотской АО, Республике Саха (Якутии). Менее активно проявили себя жители Забайкальского края (0,06%) и Еврейской АО (0,05%).

              В ПФО наиболее активно проявили себя Самарская (0,16%) и Нижегородская (0,15%) области, а также Республика Татарстан (0,13%). Менее активно проявили себя жители Пензенской области (0,07%) и Республики Марий Эл (0,07%).

              В СФО наиболее активно проявили себя Томская и Новосибирская области (0,13%). Далее по количеству заявок от общей численности населения идут Республика Алтай (0,11%), Красноярский край (0,10%), Омская и Иркутская области (0,09%), Кемеровская область (0,08%). Менее активно проявили себя жители Республик Тыва и Хакасия (0,07%) и Алтайского края (0,06%).

              В СКФО наиболее активно проявили себя Карачаево-Черкесская Республика (0,22%) и Ставропольский край (0,08%). По 0,06% от общей численности населения подали заявки в Республиках Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкарии и Дагестане. Менее активно проявили себя жители Республики Ингушетия (0,03%) и Чеченской Республики (0,02%).

              В СЗФО наиболее активно проявили себя Санкт-Петербург (0,27%), Ненецкая АО (0,22%) и Калининградская область (0,13%). По 0,08% от общей численности населения подали заявки в Ленинградской и Архангельской областях. Менее активно проявили себя жители Псковской области (0,07%).

              В ЦФО наиболее активно проявили себя Москва (0,27%), Московская (0,14%), Воронежская (0,12%) и Калужская (0,12%) области. Менее активно – по 0,06% от общей численности населения подали заявки в Брянской, Орловской и Тамбовской областях.

              В УФО наиболее активно проявили себя Ямало-Ненецкий АО (0,25%), Ханты-Мансийский АО-Югра (0,14%) и Свердловская область (0,14%). Менее активно проявили себя жители Тюменской (0,08%) и Курганской (0,06%) областей.

              В ЮФО наиболее активно проявили себя Севастополь (0,19%) и Ростовская область (0,11%). Краснодарский край (0,10%), Астраханская область и Республика Крым – подали 0,08% заявок от общей численности населения. Менее активно проявили себя жители Волгоградской области, а также Республик Адыгеи и Калмыкии – в этих регионах подано 0,07% заявок.

              «Осталось три дня до окончания приема заявок на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России». На сегодняшний день мы получили более 180 тыс. заявок из всех регионов России и 64 стран мира. Регистрация закроется 27 октября 2019 года в 23:59. Конкурсантам необходимо заполнить биографическую анкету и записать видеоинтервью. Помимо основного конкурса в этому году можно принять участие в одной из новых дополнительных специализаций: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии», – сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

              Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей России.

              Конкурс состоит из следующих этапов: онлайн-регистрация участников: 4-27 октября; запись видеоинтервью (до 27 октября 2019 года); дистанционный этап (октябрь–декабрь 2019 года); очные полуфиналы в 8 федеральных округах (январь–март 2020 года); суперфинал (март-апрель 2020 года).

              Дополнительная информация на официальном сайте конкурса: ЛидерыРоссии.рф.

              Видеоматериалы, которые можно использовать: презентационный ролик конкурса «Лидеры России 2020»; ролик конкурса «Лидеры России 2020» – «Дети про лидерство».

              Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.

              За два предыдущих года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тыс. (в 2017-2018 году было подано 199 тыс. заявок на конкурс; в 2018-2019 году – 227 тыс. заявок). Назначения на высокие позиции получили более 150 участников конкурса: среди них двое стали губернаторами, четверо – заместителями федеральных министров.

              Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее пяти лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности.

              Конкурс поддерживают партнеры, в качестве которых выступают крупнейшие российские компании (РЖД, Сбербанк, Газпром нефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Лукойл, Интер РАО, Русал, НЛМК, Роснефть, Русгидро, Сибур, Северсталь, Роскосмос, НЛМК), а также Телевизионная сеть RT, РАНХиГС, Альпина Паблишер, ЛитРес и генеральный технический партнер – Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.

              Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет президент Владимир Путин.

              АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 20 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior».


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