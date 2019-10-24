Составлен рейтинг отстающих регионов по количеству заявок в «Лидеры России»

Составлен рейтинг отстающих и лидирующих регионов России по количеству заявок на конкурс управленцев «Лидеры России». С момента старта заявочной компании со всех регионов страны и из 64 других государств поступило свыше 180 тыс. заявок на участие в конкурсе.

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Центральный и Северо-Западный федеральный округа проявили наибольшую активность при подаче заявок на конкурс управленцев «Лидеры России 2020», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Расчет производился по соотношению количества поступивших заявок к численности населения в каждом регионе округа. До конца заявочной кампании остается три дня.

4 октября 2019 года президент России, председатель наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019-2020 гг. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».

По соотношению количества поступивших заявок к численности населения лидерами рейтинга стали Центральный федеральный округ (0,16% от общей численности населения) и Северо-Западный (0,16%). Далее идут Приволжский (0,11%), Уральский (0,11%), Сибирский (0,10%) округа. Замыкают рейтинг Дальневосточный (0,09%), Южный (0,09%) и Северо-Кавказский (0,07%) федеральные округа.

В каждом федеральном округе появились свои регионы-лидеры и аутсайдеры.

В ДФО наиболее активно проявили себя Магаданская (0,13%) и Сахалинская (0,12%) области. По 0,11% от общей численности населения подали заявки в Хабаровском крае, Чукотской АО, Республике Саха (Якутии). Менее активно проявили себя жители Забайкальского края (0,06%) и Еврейской АО (0,05%).

В ПФО наиболее активно проявили себя Самарская (0,16%) и Нижегородская (0,15%) области, а также Республика Татарстан (0,13%). Менее активно проявили себя жители Пензенской области (0,07%) и Республики Марий Эл (0,07%).

В СФО наиболее активно проявили себя Томская и Новосибирская области (0,13%). Далее по количеству заявок от общей численности населения идут Республика Алтай (0,11%), Красноярский край (0,10%), Омская и Иркутская области (0,09%), Кемеровская область (0,08%). Менее активно проявили себя жители Республик Тыва и Хакасия (0,07%) и Алтайского края (0,06%).

В СКФО наиболее активно проявили себя Карачаево-Черкесская Республика (0,22%) и Ставропольский край (0,08%). По 0,06% от общей численности населения подали заявки в Республиках Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкарии и Дагестане. Менее активно проявили себя жители Республики Ингушетия (0,03%) и Чеченской Республики (0,02%).

В СЗФО наиболее активно проявили себя Санкт-Петербург (0,27%), Ненецкая АО (0,22%) и Калининградская область (0,13%). По 0,08% от общей численности населения подали заявки в Ленинградской и Архангельской областях. Менее активно проявили себя жители Псковской области (0,07%).

В ЦФО наиболее активно проявили себя Москва (0,27%), Московская (0,14%), Воронежская (0,12%) и Калужская (0,12%) области. Менее активно – по 0,06% от общей численности населения подали заявки в Брянской, Орловской и Тамбовской областях.

В УФО наиболее активно проявили себя Ямало-Ненецкий АО (0,25%), Ханты-Мансийский АО-Югра (0,14%) и Свердловская область (0,14%). Менее активно проявили себя жители Тюменской (0,08%) и Курганской (0,06%) областей.

В ЮФО наиболее активно проявили себя Севастополь (0,19%) и Ростовская область (0,11%). Краснодарский край (0,10%), Астраханская область и Республика Крым – подали 0,08% заявок от общей численности населения. Менее активно проявили себя жители Волгоградской области, а также Республик Адыгеи и Калмыкии – в этих регионах подано 0,07% заявок.

«Осталось три дня до окончания приема заявок на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России». На сегодняшний день мы получили более 180 тыс. заявок из всех регионов России и 64 стран мира. Регистрация закроется 27 октября 2019 года в 23:59. Конкурсантам необходимо заполнить биографическую анкету и записать видеоинтервью. Помимо основного конкурса в этому году можно принять участие в одной из новых дополнительных специализаций: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии», – сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей России.

Конкурс состоит из следующих этапов: онлайн-регистрация участников: 4-27 октября; запись видеоинтервью (до 27 октября 2019 года); дистанционный этап (октябрь–декабрь 2019 года); очные полуфиналы в 8 федеральных округах (январь–март 2020 года); суперфинал (март-апрель 2020 года).

Дополнительная информация на официальном сайте конкурса: ЛидерыРоссии.рф.

Видеоматериалы, которые можно использовать: презентационный ролик конкурса «Лидеры России 2020»; ролик конкурса «Лидеры России 2020» – «Дети про лидерство».

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.

За два предыдущих года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тыс. (в 2017-2018 году было подано 199 тыс. заявок на конкурс; в 2018-2019 году – 227 тыс. заявок). Назначения на высокие позиции получили более 150 участников конкурса: среди них двое стали губернаторами, четверо – заместителями федеральных министров.

Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее пяти лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности.

Конкурс поддерживают партнеры, в качестве которых выступают крупнейшие российские компании (РЖД, Сбербанк, Газпром нефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Лукойл, Интер РАО, Русал, НЛМК, Роснефть, Русгидро, Сибур, Северсталь, Роскосмос, НЛМК), а также Телевизионная сеть RT, РАНХиГС, Альпина Паблишер, ЛитРес и генеральный технический партнер – Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет президент Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 20 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior».